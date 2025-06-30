飲食營養｜食椰菜排毒防癌 1種食法醫胃病好過食藥 營養專家大讚：全年都食
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除西蘭花、椰菜花之外，便宜且四季常見的椰菜其實同屬十字花科蔬菜，它蘊含豐富營養價值，對抗癌亦甚有幫助。有營養專家就指自己經常食椰菜，大讚其易於保存、烹調方式多變，更重要的是其對健康的多重益處，對保護胃黏膜並促進胃潰瘍痊癒的效果更勝食藥，性價比相當高。
胃潰瘍患者 飲椰菜汁更勝食藥
台灣營養醫學專家劉博仁仁在其社交平台發文指，椰菜不僅纖維含量豐富，還含有「維他命U」這種特殊成分。他指維他命U其實並非真正維他命，但研究顯示它對於保護胃黏膜和促進胃潰瘍癒合有顯著效果；早在1950年代的醫學文獻中已有記載，指胃潰瘍患者每天飲用新鮮椰菜汁，康復速度比一般療程更快，除改善腸胃不適外亦能提升生活品質。
椰菜6大營養效果 助排毒兼防癌
除了維他命U以外，椰菜還富含其他多種營養素，包括：
- 維他命C：能增強免疫力和抗氧化能力
- 維他命K：有助凝血和骨骼健康
- 葉酸：對孕婦和細胞修復有益
- 鉀：有助降血壓
- 硫化合物：有助於肝臟解毒，還具有抗癌潛力。
劉博仁亦建議多種椰菜的烹調方法，例如加入蒜頭和辣椒快炒，或是加入湯中煮出甜味、切細絲涼拌、製成煎餅，甚至用電鍋煮成椰菜飯底，不僅對腸胃有益還能增強免疫力。
2類人不宜食過量
根據台灣農業部資料，椰菜含維他命K及U，能預防胃潰瘍和十二指腸潰瘍；吲朵素能改變雌激素代謝，降低乳癌風險；異硫氰酸鹽可降低致癌物毒性，有效預防肺癌和食道癌，但同時提醒消化不良或甲狀腺功能失調者應少食椰菜。