飲食營養｜食椰菜排毒防癌 1種食法醫胃病好過食藥 營養專家大讚：全年都食

除西蘭花、椰菜花之外，便宜且四季常見的椰菜其實同屬十字花科蔬菜，它蘊含豐富營養價值，對抗癌亦甚有幫助。有營養專家就指自己經常食椰菜，大讚其易於保存、烹調方式多變，更重要的是其對健康的多重益處，對保護胃黏膜並促進胃潰瘍痊癒的效果更勝食藥，性價比相當高。

