飲食營養｜含維他命U椰菜獲封「天然胃藥」 1個部位營養高菜葉兩倍 專家推薦食法排毒防癌

椰菜是港人最常食用蔬菜之一。有營養師指出，椰菜不僅營養豐富，亦含有豐富維他命U，有營養專家甚至將它形容為「天然胃藥」，如與秋葵一同食用護胃效果更佳，此外椰菜「1個部位」的營養價值更是其菜葉的2倍，提醒切忌隨便棄置。

