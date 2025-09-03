飲食營養｜含維他命U椰菜獲封「天然胃藥」 1個部位營養高菜葉兩倍 專家推薦食法排毒防癌
椰菜是港人最常食用蔬菜之一。有營養師指出，椰菜不僅營養豐富，亦含有豐富維他命U，有營養專家甚至將它形容為「天然胃藥」，如與秋葵一同食用護胃效果更佳，此外椰菜「1個部位」的營養價值更是其菜葉的2倍，提醒切忌隨便棄置。
椰菜含豐富維他命U 護胃黏膜改善胃酸倒流
台灣營養師Ricky在其YouTube頻道「Ricky’s Time」影片中指出，現代人生活因壓力大而常受胃酸倒流問題困擾，即使食藥亦難以根治。對此他建議從飲食著手改善，多食椰菜就是方法之一。
Ricky指出，椰菜含有一種特殊的維他命U，能有效抑制胃酸分泌並保護胃黏膜，堪稱天然胃藥。若搭配含有黏液物質的食物如秋葵食用，能讓腸胃道更舒適。Ricky又提醒指維他命U屬水溶性，長時間用水沖洗或加熱時間過長可能會導致營養流失。
椰菜菜心高菜葉2倍
雖然椰菜的營養價值高，但菜心部位偏硬，許多人在烹調時會將其切走棄置。Ricky就強調椰菜心的營養價值其實是菜葉的2倍，屬營養最集中部位，丟棄可惜。
椰菜防癌預防骨質疏鬆
另一方面，台灣營養醫學醫師劉博仁亦鼓勵患者多食椰菜，因其富含類胡蘿蔔素、維他命C、槲皮素、蘿蔔硫素、穀胱甘肽、鈣質與吲哚等多種營養素，成分有助防癌、護胃及預防骨質疏鬆。劉博仁解釋指，槲皮素是一種強效的抗氧化類黃酮，研究顯示，攝取槲皮素較多的地區，居民的胃癌發病率較低。因此，食用椰菜對胃部有保護作用，堪稱天然的胃藥。