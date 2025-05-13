飲食營養｜豆腐湯+1物=增強免疫組合 減心血管疾病癌症風險 穩定血壓 1類人最適合
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煲湯加豆腐可算是港人慣常食法之一。有營養功能專家就指出，豆腐湯再加入1種食材可顯著增加免疫力提升效果，降低自由基對細胞損害，從而減少心血管疾病及癌症的風險；豆腐本身亦提供植物性蛋白質和鈣質，可加速肌肉修復、強化骨骼健康。
車厘茄營養價值
台灣營養功能醫學專家劉博仁曾於其個人社交平台上發文，指母親嘗試將尋常的番茄豆腐湯裡面的番茄換成車厘茄；他指「車厘茄+豆腐」這種組合的營養價值其實相當高；車厘茄富含茄紅素（Lycopene），這是一種強效的抗氧化劑，能降低自由基對細胞的損害，進而減少心血管疾病及癌症的風險。車厘茄還含有維生素C，能提升免疫力並促進膠原蛋白的合成；鉀元素則可調節體內電解質平衡，幫助穩定血壓，而膳食纖維則對於促進腸道健康有益。
豆腐營養價值
至於豆腐的營養價值，劉博仁指豆腐能提供高品質的植物性蛋白質，有助於肌肉修復；同時富含鈣質，能強化骨骼與牙齒。此外，豆腐的鐵含量有助於預防缺鐵性貧血，而其中的異黃酮則有助於維持女性荷爾蒙平衡並促進骨骼健康。
小番茄豆腐湯的多重功效
劉博仁補充指，車厘茄豆腐湯是一道簡單且健康的家常湯品，具有抗氧化與抗炎的功效，能幫助提升免疫系統。其低脂高纖的特性也非常適合減重人士。此外，湯底能補充水分，維持體內良好的水合狀態。