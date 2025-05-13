飲食營養｜豆腐湯+1物=增強免疫組合 減心血管疾病癌症風險 穩定血壓 1類人最適合

煲湯加豆腐可算是港人慣常食法之一。有營養功能專家就指出，豆腐湯再加入1種食材可顯著增加免疫力提升效果，降低自由基對細胞損害，從而減少心血管疾病及癌症的風險；豆腐本身亦提供植物性蛋白質和鈣質，可加速肌肉修復、強化骨骼健康。

