飲食營養｜魚頭營養促進關節軟骨修復 配搭4類食物營養倍增 強健骨骼護眼防失智

魚肉含豐富營養，但許多人食魚時就習慣「食身不食頭」；的確魚身遠較魚頭易食，然而有營養學者就指出，魚頭往往比魚身的魚肉營養更豐富，對護腦、護眼、保護骨骼及維持皮膚健康等方面都有多重好處。專家又建議應搭配膳食纖維以促進腸道健康，抗氧化食物以保護Omega-3不被氧化，維他命C以幫助合成膠原蛋白，以及維他命D食物以促進鈣質吸收。

