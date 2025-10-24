飲食營養｜魚頭營養促進關節軟骨修復 配搭4類食物營養倍增 強健骨骼護眼防失智
魚頭營養成分及健康益處
許多人在享用魚肉時，往往只吃魚身而避開魚頭。對此，營養學者洪泰雄在社交平台上指出，魚頭不僅美味還是營養的寶庫，特別適合需要補充DHA、膠原蛋白、Omega-3脂肪酸及多種微量營養素的人群。他特別喜愛魚頭和魚眼，因為這些部位不僅口感獨特，還富含健康元素。透過了解魚頭的營養價值及如何搭配其他食物來達到均衡攝取，我們可以更聰明地運用食材，讓飲食更健康。
DHA與EPA
魚頭，尤其是魚眼周圍，富含DHA（二十二碳六烯酸）與EPA（二十碳五烯酸），這些Omega-3脂肪酸對腦部健康、視力保護及抗發炎有極大幫助。DHA有助於維持神經細胞功能，預防阿茲海默症與帕金森氏症，亦是兒童成長與大腦發育的重要營養素。
膠原蛋白
魚頭周圍的膠質來自魚皮與軟骨，富含膠原蛋白，對皮膚、關節及腸道健康有顯著幫助。適量攝取膠原蛋白有助於減少皺紋、提升皮膚保水度，並促進關節軟骨修復，降低關節炎風險。
鈣質與磷
魚頭內的細小魚骨富含鈣質與磷，搭配維生素D可促進骨骼健康，降低骨質疏鬆風險。
碘與硒
海魚的魚頭富含碘，有助於維持甲狀腺健康，預防甲狀腺功能異常。魚類也是硒的重要來源，硒是一種抗氧化礦物質，有助於保護細胞及減少發炎反應。
四種搭配提升營養吸收
洪泰雄表示，魚頭本身已提供豐富的營養，但若搭配適當的食物，還能進一步提升營養吸收及健康效益。
維他命C
魚頭富含膠原蛋白，但身體需要維生素C來合成與利用。可搭配奇異果、柑橘類、紅甜椒、番茄等富含維生素C的食物，幫助膠原蛋白生成，使皮膚更有彈性。
維他命D
魚頭的鈣質對骨骼有益，但維生素D能提升鈣的吸收率。可搭配雞蛋、香菇、鰻魚等富含維生素D的食物，促進骨骼健康。
膳食纖維
魚類缺乏膳食纖維，若只攝取魚類蛋白，可能影響腸道菌相平衡。可搭配糙米、地瓜、深綠色蔬菜、豆類等高纖維食物，幫助消化，促進腸道健康。
抗氧化食物
Omega-3脂肪酸容易被氧化，建議搭配富含抗氧化劑的食物，如綠茶、莓果、堅果、深色蔬菜，以減少自由基對細胞的損害。