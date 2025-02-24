飲食不當全家齊患糖尿病 醫生揭2種食物元兇 1款調味料出事：發病率100%
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台灣有一家人集體患上糖尿病，經醫生調查後發現，這家人每餐都會食用三種特定食物，導致血糖急升，最終引發糖尿病。醫生指出，糖尿病的成因可分為三大類，其中不少病例是由飲食不當引起的，值得大家關注。
食炒飯炒麵必加1物 全家齊患糖尿病
台灣家醫科醫生楊智雯在其Facebook專頁上撰文，強調「糖尿病是吃出來的」。許多人自以為飲食健康，卻忽略了食物的種類。長期偏愛某些食物會導致營養不均，損害健康。楊醫生分享了一個病例，一家人先後向她求診，最終全家確診糖尿病，發病率達100%。深入了解後，楊醫生發現他們的飲食習慣是血糖失控的主要原因。
醫生提3大風險：發病率100%
這家人每餐常吃炒飯或炒麵，並且一定會加辣椒醬。這些調味過的炒飯不需要其他配菜，令人一口氣吃下3碗才感到滿足。楊醫生指出，這種飲食方式會導致以下問題：
1. 每餐攝入10份碳水化合物，血糖迅速飆升至400至500mg/dL。
2. 因只攝取大量碳水化合物，缺乏蔬菜和蛋白質，容易感到飢餓，進一步進食，令血糖持續高企。
3. 醬汁中高含量的鈉會增加脫水風險，容易引發高血糖高滲透壓狀態，這是糖尿病的致命併發症。
楊醫生提醒，高碳水化合物飲食可能引發胰島素阻抗、代謝症候群，進而導致糖尿病、高血壓、高尿酸及肥胖。
全家患糖尿非罕見 專家拆解風險
楊智雯醫生指出，糖尿病分為兩型：第1型糖尿病是自體免疫性疾病，而第2型糖尿病與家族遺傳高度相關。像上述病例中一家人同患糖尿病的情況並不罕見。此外，隨著年齡增長，代謝率下降、飲食不當及缺乏運動，增加了胰島素阻抗的風險，對血糖調節不利，容易演變成糖尿病。
楊醫生強調，即使家中有人患糖尿病，其他家人也不一定會患病。即使已進入糖尿病前期，只要及早發現問題根源，選擇正確的食物，仍能保持健康。
胰島素阻抗3大成因及改善建議
楊智雯醫生列出胰島素阻抗的三大成因，並提供三種改善方法，以穩定血糖，降低糖尿病風險。
胰島素阻抗3大成因
- 高碳水化合物飲食：過量攝取會導致葡萄糖代謝失調，長期處於高胰島素水平，產生阻抗。
- 異位脂肪堆積：肝臟、胰臟脂肪堆積，令阻抗現象加劇。
- 壓力和睡眠不足：壓力荷爾蒙（如皮質醇）上升干擾胰島素功能。
改善胰島素阻抗3大建議
- 調整飲食：減少精緻碳水化合物攝入，多攝取高纖維食物和健康脂肪。
- 增加運動量：運動能提升胰島素敏感性，尤其是重量訓練和有氧運動。
- 調節壓力與保持充足睡眠：有效管理壓力、改善睡眠質素，有助維持胰島素功能正常。
5類人士易患糖尿病
醫管局指出，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。目前醫學界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素卻會增加患上糖尿病的風險：
- 有患糖尿病的直系親屬
- 患有高血壓、高血脂人士
- 曾有妊娠糖尿病史或曾誕下過重嬰兒 (體重4公斤或以上) 的女士
- 體重肥胖人士（其體重指標BMI超過23）
- 中年（45歲或以上）人士等
圖片來源：FB圖片