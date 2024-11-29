毋須戒口禁食 改變進食順序逆轉糖尿病 緊記4字口訣糖尿病情改善37%
不幸患上糖尿病，不少人都會認為應從飲食角度著手治療。台灣有營養學專家早前就分享病例，指病人透過改變進食順序，將糖化血色素從9%降至5.7%，降幅達37%。該名專家指，這可能是因為蛋白質能增加飽足感，並且比碳水化合物消化得慢，從而減少葡萄糖快速進入血液，減輕胰島素的負擔，使餐後血糖更穩定。
改善進食順序 糖尿病人病情改善37%
台灣營養學專家洪泰雄早前於社交平台分享該個成功病例，指友人透過「蛋白質先吃」策略，成功降低糖化血色素，甚至醫生建議可以停藥。他認為這種方法在某些情況下對糖尿病管理有幫助，但效果因人而異，需配合其他健康生活習慣。
「先肉後飯」可減血糖波動
洪泰雄解釋，蛋白質和脂肪的消化速度比碳水化合物慢，先吃蛋白質能減緩胃排空速度，降低葡萄糖快速進入血液的機會，從而減少血糖波動，減輕胰島素分泌的負擔。此外，高蛋白質飲食可能改善胰島素敏感性，幫助血糖控制，並增加飽足感，減少過多碳水化合物的攝取。
「蛋白質食先」正確順序
- 蛋白質：於肉類、魚類、蛋、豆腐及豆類
- 纖維食物：如綠葉蔬菜、花椰菜、茄子等
- 碳水化合物：如糙米、薯仔、藜麥等低升糖指數的全穀類
洪泰雄補充指，蛋白質應佔全餐的25至30%，蔬菜佔50%，碳水化合物則控制在20至25%。此外，他提醒每餐應保持定時定量，避免暴飲暴食或長時間空腹。
專家提醒注重運動及作息
雖然該患者成功令患者糖化血色素下降37%，但洪泰雄認為最理想還需搭配其他因素，如減少精緻糖與澱粉、增加運動量，以及規律的生活作息。他強調，並非所有糖尿病患者都能單靠「蛋白質先吃」達到顯著效果，需視個人胰島功能和代謝狀況，且高蛋白飲食若過量恐增腎臟負擔；另外也要定期監測血糖，避免血糖反彈。
減重專家4招助減低血糖
台灣減重專科暨家醫科醫師魏士航早前於另一節目分享，指曾有一名糖尿病女子在不斷加藥之下，體重從100公斤增至113公斤。為改善此情況，魏士航建議從以下四個方法控制血糖：
- 以211餐盤掌控食材比例，2份青菜、1份蛋白質和1份澱粉
- 改變用餐順序，以水→肉→菜→飯→果的形式，提升飽足感並降低攝食量
- 建議以原型食物為主，避免經過磨粉或糊化的食物，因為這些食物會讓血糖快速上升
- 進食速度必須超過15分鐘，細嚼慢嚥，以達到飽足感而不過量進食。