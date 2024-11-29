毋須戒口禁食 改變進食順序逆轉糖尿病 緊記4字口訣糖尿病情改善37%

不幸患上糖尿病，不少人都會認為應從飲食角度著手治療。台灣有營養學專家早前就分享病例，指病人透過改變進食順序，將糖化血色素從9%降至5.7%，降幅達37%。該名專家指，這可能是因為蛋白質能增加飽足感，並且比碳水化合物消化得慢，從而減少葡萄糖快速進入血液，減輕胰島素的負擔，使餐後血糖更穩定。

