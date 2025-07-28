飲食健康｜預防脂肪肝降血糖 專家推薦龍鬚菜4大好處 配1種食物清炒營養加倍
改善脂肪肝降血糖 即睇龍鬚菜4大好處
台灣台大營養教育與傳播講師洪泰雄指出，龍鬚菜的營養成分提供多種健康好處，包括：
1.調節血糖
龍鬚菜含有纖維和植物化學成分，能夠幫助緩解血糖上升，對控制血糖水平可能有幫助。然而洪泰雄提醒，並不代表可以完全依賴食用龍鬚菜來控制血糖，甚至取代藥物治療，如有糖尿或其他健康問題，建議在醫生指導下調整飲食。
2.改善脂肪肝
龍鬚菜富含維生素C、E及抗氧化劑，這些成分有助於保護肝臟細胞，對改善脂肪肝有益。
3.膳食纖維
據台灣癌症基金會資料，龍鬚菜每100克含有2.3克膳食纖維。膳食纖維有助於促進腸道健康、預防便秘，並降低致癌物質的產生，從而減少癌症風險。
4.高鐵高鋅
鐵和鋅是人體必需的礦物質；鐵質是製造紅血球的重要成分，缺乏鐵質可能導致貧血。動物性食物的鐵質吸收率較高，食用含鐵的植物性食物時可搭配少量肉類或辛香料和酸類調味，以提高鐵質吸收率。鋅則有助於促進成長、改善免疫功能、抗氧化、調節基因表現、維持味覺功能及促進食慾等。對於需要補鐵的女性，龍鬚菜是一種經濟實惠的優質食物來源。
另外，龍鬚菜由於比較捲曲，易有污物或農藥積聚，香港註冊中醫師馬琦傑就建議可先用扇貝粉浸10分鐘再過水以徹底清洗。食法方面，他建議可先用少許油將蒜頭爆香，加入天然雞粉及小量水將龍鬚菜炒香，做法簡單且口味適合一家大細食用。
龍鬚菜偏涼忌配2種食物
大多數人可以安全食用龍鬚菜，但由於龍鬚菜偏涼，食用時應避免配搭以下2種食物：
1.柑橘類食物
龍鬚菜含有草酸，柑橘類水果也含有類似成分，如同時食用可能增加草酸攝入，對腸胃敏感人士可能引起刺激、導致胃部不適。
2.羊肉
部分人可能對羊肉過敏或消化不良，食用龍鬚菜可能加重消化問題。
揀龍鬚菜技巧 一眼看出新鮮度
據台灣農業部建議，選購龍鬚菜時，應挑選外觀翠綠、長度約15至20厘米且帶有2至3節葉片為佳。另外，龍鬚菜存放時容易變老變黃，選購時可注意龍鬚部份以分辨其新鮮程度，如鬚根較直就代表較為新鮮，龍鬚越捲曲即越老，口感及營養都可能變差。