飲食健康｜預防脂肪肝降血糖 專家推薦龍鬚菜4大好處 配1種食物清炒營養加倍

龍鬚菜又名「佛手瓜苗」，換言之其實是佛手瓜的嫩莖葉，口感獨特之餘亦有豐富營養價值，包括高度膳食纖維、維生素及礦物質，尤其鋅的含量較高。有營養專家更指出，龍鬚菜具有調節血糖、控制糖尿以及改善脂肪肝功效。

