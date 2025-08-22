飲食營養｜早餐常食鹹蛋粥+1款食物 26歲女腦出血猝死 醫生揭「3高早餐」致命關鍵

飲食過份清淡對健康未必有好處。一名26歲越南女子為了減肥，決定完全不食肉，日常飲食以蔬菜和穀物為主，持續2個月後其體重的確迅速下降。然而其後一日她在家中運動時突然劇烈頭痛昏迷，入院後不幸因腦出血離世，其致命原因就被認為與早餐2種食物有關。

