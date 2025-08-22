飲食營養｜早餐常食鹹蛋粥+1款食物 26歲女腦出血猝死 醫生揭「3高早餐」致命關鍵
飲食過份清淡對健康未必有好處。一名26歲越南女子為了減肥，決定完全不食肉，日常飲食以蔬菜和穀物為主，持續2個月後其體重的確迅速下降。然而其後一日她在家中運動時突然劇烈頭痛昏迷，入院後不幸因腦出血離世，其致命原因就被認為與早餐2種食物有關。
每日鹹蛋粥+油炸鬼做早餐 26歲女腦出血猝死
綜合當地傳媒報道，26歲越南女子張燕為減肥而不食肉，每日只食蔬菜及穀物，短短2個月體重已急速下降。但其後一日，張燕在家中做運動條繩時突感劇烈頭痛，其後更失去知覺昏迷，丈夫發現情況後隨即將女子送院，惜其後仍因腦出血而失救離世。
據事主家人透露，她每天早餐最愛「鹹蛋粥」配「油炸鬼」，醫生分析指，該2種早餐食物可能是導致悲劇的關鍵；雖然這些食物的熱量不高，但鹹蛋含有高鈉和高膽固醇，而油炸鬼則屬高油脂，長期食用可導致血壓飆升，同時血液會變得濃稠。
「3高早餐」增血管病變風險
台灣營養師邱璟瑞認為，事主的早餐營養極不均衡，缺乏足夠的蛋白質；鹹蛋黃含有高膽固醇和高鹽分，長期攝取會導致高血壓，增加血管硬化和病變的風險。此外，油炸食物亦容易導致血管斑塊和血栓形成，進一步提高中風風險。
減肥忌極端改變飲食
不少人認為不食肉、只食粥就是健康飲食方式，但邱璟瑞提醒如三餐都以粥品為主，缺乏蛋白質和纖維等營養素，反而會令血糖快速上升，長期會引發糖尿病等慢性病。此外，好油脂如Omega-3魚油或橄欖油中的不飽和脂肪酸其實對健康有益，應避免的其實是豬油、牛油等飽和脂肪。
邱璟瑞強調即使要減肥，亦應採取均衡飲食而非極端戒口；他提醒蛋白質是減脂增肌的重要元素，可選擇魚肉、雞肉等優質白肉，同時要注意「多運動少食」，透過增加運動量提高代謝，並適度減少總熱量攝取。張燕的悲劇可能與她本身的血管脆弱有關，加上不當飲食和激烈運動，最終導致猝死。
他提醒，極端減肥方式雖能快速瘦身，但可能損害健康。完全不吃肉或碳水化合物等錯誤減肥方式可能引發營養不良、掉髮、貧血等問題，得不償失。