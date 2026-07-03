健康飲食｜研究揭1種豆漿連飲4周 3種發炎指數同時下降 可望降慢性胰臟炎風險
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番茄與豆漿一般都被視為健康食物，將兩者配合原來可帶來更佳效果？有醫生引述研究指出，肥胖成年人連續飲用番茄豆漿後，血液中3種與全身發炎有關的細胞激素明顯下降。該研究於專業期刊發表，顯示番茄豆漿有助減少身體發炎，並可望降低慢性胰臟炎嚴重度與攝護腺癌風險。
番茄豆漿連飲4周 3種發炎指標下降
台灣腎臟科醫生江守山在社交平台發文，引述刊登於《Molecular Nutrition & Food Research》的研究；研究招募12名肥胖但健康的成年人，安排參加者連續4周每日飲用2罐、每罐6安士的番茄豆漿，總量約355c.c。研究人員在每個週期前後抽取血液樣本，比較飲用前後的細胞激素變化。
結果發現，飲用番茄豆漿後，3種與全身性發炎相關的細胞激素明顯下降，包括白血球介素IL-5、IL-12p70，以及粒細胞－巨噬細胞集落刺激因子GM-CSF。研究亦觀察到腫瘤壞死因子α減少，但有關變化未達統計學意義。
番茄配大豆 關鍵在茄紅素及異黃酮
江守山強調，研究使用的番茄豆漿並非使用一般番茄汁，而是以專門培育、富含茄紅素的番茄製成，並加入大豆異黃酮萃取物。研究結果顯示，與低類胡蘿蔔素番茄汁相比，番茄豆漿能令血液中3種與發炎相關的蛋白質濃度下降。
番茄本身含有茄紅素，大豆則含大豆異黃酮。江守山引述研究指，過往已有研究顯示，富含番茄製品或大豆的飲食，與較低攝護腺癌風險有關。今次研究則進一步將兩者結合，觀察其對發炎指標的影響。
慢性發炎或牽涉多種健康問題
慢性發炎是近年健康研究重點之一，長期發炎可能與心血管疾病、糖尿病、失智症及癌症風險有關。江醫生指，今次研究顯示這種含高濃度茄紅素及大豆異黃酮的飲品，或可作為功能性食品，有助控制慢性炎症。