健康飲食｜研究揭1種豆漿連飲4周 3種發炎指數同時下降 可望降慢性胰臟炎風險

番茄與豆漿一般都被視為健康食物，將兩者配合原來可帶來更佳效果？有醫生引述研究指出，肥胖成年人連續飲用番茄豆漿後，血液中3種與全身發炎有關的細胞激素明顯下降。該研究於專業期刊發表，顯示番茄豆漿有助減少身體發炎，並可望降低慢性胰臟炎嚴重度與攝護腺癌風險。

