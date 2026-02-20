飲食營養｜香蕉有助預防血管硬化 每日1條壞膽固醇全面下降 醫生：一款香蕉可穩定血糖
作為常見水果，香蕉在市面可謂隨處可見，甚至連便利店都可以輕鬆買到，但它所蘊含的營養價值可能超出大家想像。台灣遺傳優生科主任醫生張家銘指出，氧化壓力正是推動「動脈粥樣硬化」的元兇，而香蕉內含的類胡蘿蔔素與多酚類等抗氧化分子，能有效清除體內自由基，維持血管健康。另外，偏綠色的香蕉富含抗性澱粉及膳食纖維，對於穩定腸道微生態及血糖水平有顯著功效。
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其Facebook專頁撰文分享，每當談及動脈粥樣硬化，一般人通常第一時間聯想到膽固醇過高。然而真正促成此問題的幕後黑手其實是氧化壓力；若體內的活性氮與活性氧物質長期處於高水平，壞膽固醇便極易被氧化。隨後，巨噬細胞會吞噬這些氧化脂蛋白並形成泡沫細胞，令斑塊逐漸堆積，最終造成血管彈性衰退，大幅增加患上心血管疾病的風險。
張家銘補充，動物實驗數據顯示，餵食香蕉萃取物能促使低密度脂蛋白（壞膽固醇）、三酸甘油酯及總膽固醇水平下降，同時提升好膽固醇。至於在人類研究方面，綠香蕉製品同樣被證實有助改善收縮壓、空腹血糖以及體重指數（BMI）。
香蕉熱量非想像中高
不少人擔心香蕉熱量過高，張家銘解釋，一條中等體積的香蕉，其可食用部分的熱量僅約85至110千卡，大約等同半碗白飯的熱量，並不如想像中驚人。他強調，整體飲食結構才是影響體重的關鍵；若果吃完香蕉後再進食甜品，導致致肥的元兇自然不會是香蕉。
針對血脂、血糖偏高人士的進食策略
未完全熟透的綠香蕉含有豐富抗性澱粉與膳食纖維，有助穩定血糖及腸道微生態。張家銘為不同健康狀況的人士提出以下進食建議：
1.血脂偏高人士
建議每日進食一條中等大小的香蕉，並配搭深色蔬菜及一把堅果。透過植物固醇與多酚的協同效應，能發揮更全面的保健效果。
2.血糖偏高人士
宜挑選外皮稍微偏青的香蕉。由於這類香蕉的抗性澱粉含量較豐富，進食後血糖波動會相對平穩。
此外，張醫生提醒，若能配合充足睡眠、規律運動及良好的情緒管理，更能長效穩定血管的健康狀態。