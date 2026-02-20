飲食營養｜香蕉有助預防血管硬化 每日1條壞膽固醇全面下降 醫生：一款香蕉可穩定血糖

作為常見水果，香蕉在市面可謂隨處可見，甚至連便利店都可以輕鬆買到，但它所蘊含的營養價值可能超出大家想像。台灣遺傳優生科主任醫生張家銘指出，氧化壓力正是推動「動脈粥樣硬化」的元兇，而香蕉內含的類胡蘿蔔素與多酚類等抗氧化分子，能有效清除體內自由基，維持血管健康。另外，偏綠色的香蕉富含抗性澱粉及膳食纖維，對於穩定腸道微生態及血糖水平有顯著功效。

