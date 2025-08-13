飲食健康｜暴肥患高血壓睡眠窒息 靠自創飲食法4個月減37磅 每餐先吃1物逆轉糖尿病

現代飲食常見高鹽高糖，年輕人士亦較容易患上糖尿病。有營養專家就指出即使已患有糖尿，其實仍可透過調節飲食來有效穩定病情，甚至逆轉。他又提出一套「35921飲食法」，除改善糖尿病情之餘更有助減肥，甚至曾試過4個月內大減17公斤，效果極為顯著。

