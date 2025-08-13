飲食健康｜暴肥患高血壓睡眠窒息 靠自創飲食法4個月減37磅 每餐先吃1物逆轉糖尿病
現代飲食常見高鹽高糖，年輕人士亦較容易患上糖尿病。有營養專家就指出即使已患有糖尿，其實仍可透過調節飲食來有效穩定病情，甚至逆轉。他又提出一套「35921飲食法」，除改善糖尿病情之餘更有助減肥，甚至曾試過4個月內大減17公斤，效果極為顯著。
控制血糖 首要阻止血糖急升
台灣營養醫學專家洪泰雄認為，控制血糖的首要步驟是「阻止血糖急速上升」。他建議改變傳統的進食順序，以減輕胰島素因應大量糖分的負擔，做法為用餐時先攝取蛋白質和蔬菜，然後再進食澱粉類主食。
調整飲食順序防胰島素飆升
洪泰雄解釋，蔬菜中的膳食纖維和蛋白質具有「緩衝」作用，可減慢碳水化合物消化及吸收速度，令餐後血糖上升趨向平穩，胰島素不會急速上升，從而減輕胰島β細胞壓力。此外，蛋白質還能有效刺激飽足感荷爾蒙，幫助減少澱粉的攝取量。
「35921飲食法」助胰島素充分休息
除調整進食順序以外，洪泰雄亦提出一套具體的飲食時間管理原則，旨在讓胰島素有足夠的時間回到基礎水平，改善胰島素阻抗。事實上洪泰雄自己曾因為肥胖導致高血壓及睡眠窒息症。其後他親身嘗試自創的「35921飲食法」，成功在4個月內減去17kg（約37磅）亦未有復胖，健康大獲改善。
- 3：每日三餐，定時定量，不吃零食；保持規律飲食習慣有助於建立穩定的代謝節奏。
- 5：每餐之間至少相隔5小時，有助胰島素從高峰降至基礎水平，改善細胞對胰島素的敏感度。
- 9：晚上9點後不進食。夜間代謝率下降，此時進食容易導致血糖飆升和脂肪囤積。
- 2：每天至少飲用2000毫升水。充足水分有助於提升代謝，增加飽足感，減少不必要的熱量攝取。
- 1：每餐攝取一份水果（約拳頭大小），但要注意避免攝取過多果糖，同時補充所需的纖維與抗氧化物。
洪泰雄指有科學研究及臨床經驗顯示，「調整進食順序」配合「35921飲食法」 具有協作效果，幫助糖尿病患者達到穩定的血糖管理，甚至進入緩解期。