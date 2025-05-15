飲食營養｜醫生實測只食魚不食肉 3個星期血脂激減一半 推薦1種魚營養最佳

飲食是保持健康身體的關鍵之一，然而絕大部分食物其實同時存在好處壞處，均衡飲食因此顯得更加重要。有日本專家就曾以身試「食」，嘗試只食魚而不食肉，3個星期後發現血脂大降。他又特別推薦1種魚，稱如果不方便食新鮮魚，魚肉罐頭亦是一個理想選擇。

