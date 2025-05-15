飲食營養｜醫生實測只食魚不食肉 3個星期血脂激減一半 推薦1種魚營養最佳
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飲食是保持健康身體的關鍵之一，然而絕大部分食物其實同時存在好處壞處，均衡飲食因此顯得更加重要。有日本專家就曾以身試「食」，嘗試只食魚而不食肉，3個星期後發現血脂大降。他又特別推薦1種魚，稱如果不方便食新鮮魚，魚肉罐頭亦是一個理想選擇。
醫生推薦1種魚類特別有益
日本醫生大平哲也在其新書《追蹤1萬人60年後發現的健康者小習慣》中提到，大多數食材都有其優劣，維持健康的關鍵在於多樣化的飲食，而非只依賴少數幾種食材。在眾多食材中，蔬菜和魚類幾乎沒有負面影響，尤其是背部呈青藍色的魚類，如鯖魚、秋刀魚或沙甸魚等等，對健康特別有益。
只食魚不食肉 3個星期血脂減半
大平哲也曾進行一項為期3個星期的實驗，觀察「完全不吃肉，只吃魚」對身體的影響。他在這段時間的三餐中主要食用生魚片及鯖魚罐頭等易於處理的魚類料理。結果發現其中性脂肪的三酸甘油酯數值大幅下降一半，血液也變得更加清澈。然而大平哲也強調，在實驗結束後他恢復食用肉類，三酸甘油酯在一周內就回到原本數值。即使如此，大平哲也認為這仍足以反映魚類比肉類對健康更有利的事實。
3種魚肉罐頭值得考慮
大平哲也表示，許多人因為覺得魚類處理麻煩而不願嘗試，但其實可以透過罐頭製品來攝取魚類營養。其中水煮鯖魚罐頭就是首選，此外，水煮三文魚中骨罐頭和吞拿魚罐頭亦是不錯的選擇，但食用前應將油汁倒走。至於秋刀魚或沙甸魚蒲燒罐頭，由於味道偏重且鹽分和糖分較高，不建議作為主食。
三酸甘油脂過高增心血管疾病風險
據醫管局資料，三酸甘油脂是由甘油和脂肪酸合成。體內大部份的脂肪組織是由三酸甘油脂構成。食物中的脂肪酸分「飽和脂肪酸」和「不飽和脂肪酸」。
- 飽和脂肪酸：過量進食會令血液膽固醇升高。
- 不飽和脂肪酸：適量進食並且避免大量脂肪則有助降低血液膽固醇。
脂肪可供給人體熱量，幫助脂溶性維他命（A，D，E和K）的吸收，保護器官及製造激素。而另一方面如血液中的三酸甘油脂過高，則會增加心血管疾病的機會。