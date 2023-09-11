邱鋒澤自爆Edan入房通宵傾密偈 聞Jeremy個唱演繹《邊緣人格》超感…
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Viu1HK報導：邱鋒澤自爆Edan入房通宵傾密偈 聞Jeremy個唱演繹《邊緣人格》超感動 鋒蜜送禮走溫馨路線 唔似婁峻碩收bra
邱鋒澤@五堅情完成兩場麥花臣騷，就超快速劈入後台受訪，大叫好享受、好開心！特別大讚「鋒蜜」超熱情，即興遞咪大合唱都接得住，唔畀滿分都唔得啦！鋒澤指屋企人都有嚟見證佢嘅第一次海外演出，希望下次可以去更大場地唱歌畀鋒蜜聽，例如係紅館、亞博！大家要集氣呀！
講到好友Edan、Jeremy專程嚟撐場，鋒澤怕醜話知道二子喺台下畀心心，唱《一表人才》嗰陣怕尷尬唔敢望！佢又有為點解今次冇請Edan上台解釋，提到上次Edan開亞博騷嗰陣話最想去佢間房⋯ 鋒澤自爆最後有成事，仲一傾傾到凌晨3、4點添！唔知包唔包括傾合作呢？鋒澤對Jeremy開騷唱佢同小賴首《邊緣人格》超感動，仲要一人分飾兩角，希望有機會睇到鋒澤同Jeremy一齊「騷」啦！
至於笑提婁峻碩之前開騷收fans送bra，鋒澤搞笑話鋒蜜走唔到呢款路線，專送兩樣嘢，仲邊講邊大聲笑！而身為五堅情團長嘅佢，都有回應團員小賴、黃偉晉最近嘅不和傳聞，呢條足本片唔睇就真係蝕底啦！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@Viu1HK資料或影片來源：Youtube@Viu1HK