冰上火花演員｜20位角色人物關係+演員IG！女主角阿豆介紹

冰上火花演員｜ViuTV原創劇《冰上火花》（英語：Sparks）在10月30日起逄周一至周五晚上9:30播出。陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、柯煒林、黃奕晨、林愷鈴等人主演，劇集以冰上曲棍球為主題！東方新地率先整合20位角色演員名單及介紹，仲有預告片及主題曲介紹！