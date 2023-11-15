冰上火花演員｜20位角色人物關係+演員IG！女主角阿豆介紹
- 冰上火花｜劇情簡介
- 冰上火花｜主題曲（Ian陳卓賢主唱）
- 冰上火花演員｜林千帆(Ian陳卓賢飾演）
- 冰上火花演員｜林百威(柯煒林飾演）
- 冰上火花演員｜阿豆（鍾泳澄）(張芷澄飾演）
- 冰上火花演員｜阿Yu（余悅）(林愷鈴飾演）
- 冰上火花演員｜唏噓（徐浩鋒）(黃奕晨飾演）
- 冰上火花演員｜爸爸（夏竣然）(朱鑑然飾演）
- 冰上火花演員｜老黎（黎友誠）(黃溢濠飾演）
- 冰上火花演員｜肥肉（劉育宏）(林家熙飾演）
- 冰上火花演員｜紅毛仔（張立基）(馬檇鏗 Roberto飾演）
- 冰上火花演員｜JY（黃祖賢）(王智騫 Martin飾演）
- 冰上火花演員｜細細聲（郭芷樺）(郭爾君飾演）
- 冰上火花演員｜大B（丁家蕙）(岑樂怡飾演）
- 冰上火花演員｜細B（方寶怡）(黃可盈飾演）
- 冰上火花演員｜煙屎(許晉邦飾演）
- 冰上火花演員｜Lok哥（郭建樂）(林耀聲飾演）
- 冰上火花演員｜杜Sir（杜家輝）(袁富華飾演）
- 冰上火花演員｜王天城(江𤒹生 Anson Kong飾演）
- 冰上火花演員｜李世達(楊樂文 Lokman飾演）
- 冰上火花演員｜葉浩天(陳毅燊 ANSONBEAN飾演）
- 冰上火花演員｜BoBo（陳嘉雯）(沈貞巧 GAO飾演）
- 冰上火花預告片
冰上火花ViuTV｜劇情介紹
百威（柯煒林）和千帆（陳卓賢）作為兩兄弟，性格相距甚遠，哥哥百威充滿陽光氣息，帶領球隊勇往直前，即使面對強敵天城，他總覺得人只要努力、懷著熱血和夢想便能獲勝⋯豈料他卻在更衣室裡意外猝死。剩下來的弟弟千帆曾經討厭哥哥的熱血，他覺得自己再努力也追不上哥哥的球技，沒想到如今剩下他這個沒用的人⋯還有哥哥的女友阿Yu。自從百威死後，千帆和阿Yu過著頹廢的生活，靠懷緬百威的生平趣事來苟且偷生，而百威帶領的火花隊就四分五裂，一蹶不震⋯
直至，千帆出售百威的冰球器材時遇到陽光少女阿豆（張芷澄飾），重燃千帆的鬥志，並重組火花隊，也重新裝修在工廈裡的仿冰場，重投業務。未幾，千帆和火花隊在冰場上遇到哥哥昔日的勁敵天城和暴風隊，他們再次感到自己的無力，但同時明白百威的熱血並不是一股傻勁，而是當你真正喜歡一件東⻄時，你自然會有全力以赴的決心，即使機會渺茫，你也會想獲得勝利，他們誓要把宿敵打敗，並向職業聯賽進發!
–
回到目錄
冰上火花演員｜林百威(柯煒林飾演）
冰球隊「火花隊」 SPARKS隊員（10號），司職中鋒 （第2集在比賽後因心臟衰竭逝世）
柯煒林 IG： willallwailam即睇《冰上火花》林百威-演員柯煒林起底
–
回到目錄
冰上火花演員｜阿豆（鍾泳澄）(張芷澄飾演）
冰球隊「火花隊」 SPARKS隊員（21號），司職左翼鋒
張芷澄 IG：tszz_/即睇《冰上火花》阿豆-演員張芷澄起底
–
回到目錄
冰上火花演員｜唏噓（徐浩鋒）(黃奕晨飾演）
冰球隊「火花隊」 SPARKS隊員（6號），司職左後衛
黃奕晨 IG：dixonwrong
–
回到目錄
冰上火花演員｜爸爸（夏竣然）(朱鑑然飾演）
冰球隊「火花隊」 SPARKS隊長（8號），司職右後衛
朱鑑然 IG：kevinstarkchu
–
回到目錄
冰上火花演員｜紅毛仔Electric Girl（張立基）(馬檇鏗 Roberto飾演）
冰球隊「火花隊」 SPARKS隊員（3號），司職左後衛
馬檇鏗 IG：robertomadan即睇《冰上火花》紅毛仔-演員Roberto起底
–
回到目錄
冰上火花演員｜JY（黃祖賢）(王智騫 Martin飾演）
冰球隊「火花隊」 SPARKS隊員（16號），司職中鋒
王智騫 IG：mar.tin.wong即睇《冰上火花》JY-演員王智騫Martin起底
–
回到目錄
冰上火花演員｜細細聲（郭芷樺）(郭爾君飾演）
冰球隊「火花隊」 SPARKS隊員（11號），司職中鋒
郭爾君 IG： alma.meow即睇《冰上火花》細細聲-演員郭爾君起底
–
回到目錄
冰上火花演員｜Lok哥（郭建樂）(林耀聲飾演）
冰球隊「火花隊」 SPARKS前隊員（73號），司職右翼鋒
林耀聲IG：lamyiusing
–
回到目錄
冰上火花演員｜杜Sir（杜家輝）(袁富華飾演）
冰球隊「火花隊」 SPARKS教練
袁富華IG：benbenyuen
–
回到目錄
冰上火花預告
–
回到目錄
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！