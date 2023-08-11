中年好聲音2 100強名單｜盤點10位猛料參賽者 杜德智, 劉威煌, 方俊,姚安娜

TVB選秀節目《中年好聲音》大受歡迎，在4月總決賽時宣布開第2季，共有5千幾人報名參加，經過三輪海選，《中年好聲音2》已經出現多位高質又猛料參賽者，在最後一輪海選更變成過氣歌手爭奪戰，多位專業歌手同歌唱比賽冠軍都有參賽，以下為大家盤點10位猛料參賽者！