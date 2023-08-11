中年好聲音2 100強名單｜盤點10位猛料參賽者 杜德智, 劉威煌, 方俊,姚安娜
中年好聲音2｜ 100強名單：盤點10位猛料參賽者
中年好聲音2 100強名單｜1. 劉威煌回巢參加海選
憑《超級巨星1》入行嘅劉威煌於2014年正式離巢TVB，今日竟然回巢參加海選，唱側田《情歌》。雖然劉威煌都表現得幾有台風，不過可能太緊張，唱到甩曬嘴。劉威煌唱完都解釋指：「好緊張，堅緊張，雖然已經距離上次有一段好長嘅時間，但對住評判都係好緊張。」
中年好聲音2 100強名單｜2. 杜德智High爆出場 即場轉歌
杜德偉哥哥杜德智今日一出場就High到爆，瘋狂同三位評判吹水，仲興奮到即場轉唱《A Wonderful Day Like Today》，又唱又跳睇到三位評判加總經理曾志偉都好開心。杜德智唱完之後仲突然大叫：「哎呀唔記得除衫添，我細佬叫我一定要除衫！」
中年好聲音2 100強名單｜3. 新秀冠軍梁浩賢獲網民大讚超班
今年42歲的梁浩賢為2000年《新秀歌唱比賽》冠軍，今次以自己作品《含蓄》參賽，有睇直播嘅網民都大讚梁浩賢表現超班，不過肥媽就不太認同，仲叫梁浩賢要張開口唱歌。梁浩賢表示自唱片公司倒閉，多年來都浮浮沉沉，近年更轉行少有唱歌，直至去年見到TVB舉行《中年好聲音》先再鼓起勇氣參賽。
中年好聲音2 100強名單｜4. 姚安娜又唱又跳被批老土
由藝人轉做塔羅師的姚安娜近年移居台中，琴日先喺台灣回港參賽。今次姚安娜以張國榮嘅《戀愛交叉》參賽，又跳又唱獲評判們大讚有心思，不過網民就狠批姚安娜歌喉同舞蹈都太老土。
中年好聲音2 100強名單｜5. 資深排舞師林青峰又唱又跳超搶Fo
星級排舞師林青峰今日都有參賽，又唱又跳自己當年排舞嘅林憶蓮《傾斜》。林青峰雖然跳舞厲害，但唱歌就麻麻，仲畀肥媽話唔夠氣添。
中年好聲音2 100強名單｜6. 過氣𡃁模Naomi唱到走曬音
多年前曾經推出過寫真嘅過氣𡃁模Naomi馮鎵瀠今日都有參賽，大唱楊千嬅《野孩子》，不過就唱到走曬音，聽到伍仲衡都話：「音準方面，你真係要聽返自己，你有冇試過唱完自己聽返？要留意返個音準。」
中年好聲音2 100強名單｜7. 洪杰氣管出事表現失準
今年39歲洪杰當年參加《2007英皇新秀歌唱大賽》入行，曾經獲得多個新人獎。不過可惜今日選唱《你把我灌醉》嘅洪杰氣管有事，搞到表現失準！
中年好聲音2 100強名單｜8.52歲蔡美蘭 艷星亞姐跳唱走曬音
今年52歲艷星亞姐出身嘅蔡美蘭於《中年好聲音2》第二輪海選又唱又跳《漫步人生路》，雖然唱得非常投入，但奈何唱到走曬音，拍子又甩曬，搞到曾志偉都聽到苦笑，連評判之一嘅張佳添都話：「呢個我唔係好識評，交畀你啦肥媽。」
選亞姐入行曾與李嘉欣選港姐
蔡美蘭曾經參加過1993年《亞洲小姐競選》，因為身材姣好加上外貌甜美，一度被視為大熱門，不過最後都三甲不入，只獲得「最上鏡小姐」。不過原來早在1988年時，她已經參選過港姐，仲同大美人李嘉欣同屆，不過最後就連決賽都未能成功打入。
拍三級片一脫成名
入行之後，蔡美蘭曾經拍過《精武門》、《有房出租之前世今生》及《碧血青天楊家將》等劇集，不過直到她在1995年約滿離開亞視後，就改戲路轉拍三級片。其中最令人印象深刻嘅就係1996年演出的兩部三級片《南洋第一邪降》和《藝壇照妖鏡之96應召名冊》。蔡美蘭於《藝壇照妖鏡之96應召名冊》更以全裸上陣，非常大膽。
中年好聲音2 100強名單｜9. 鄧兆榮 – 鄧兆尊細佬眼濕濕謝父母
鄧兆尊細佬鄧兆榮以譚詠麟《孩兒》參賽，雖然唱得好有感情，但就被張佳添嫌唔夠氣。鄧兆榮一出場就被問到為何參加比賽，鄧兆榮就表示：「因為想起早幾年媽媽過身，想有機會有幸可以喺舞台上獻呢首歌俾父親同母親。」之後仲眼濕濕咁多謝父母：「希望有機會感激父母，因為到中年有好多感受同回憶，希望有機會鼓勵嚇自己兩個仔，要對父母感恩。」
曾因爭產頻現身與祥嫂和好做孝子
鄧兆榮早年在爸爸新馬師曾（鄧永祥）離世時，曾與其餘三兄弟姐妹因爭產而同媽媽祥嫂（洪金梅）鬧翻，更多次同家姐鄧小艾上庭作證。不過最後一家都和好如初，四兄弟姐妹喺祥嫂過身時候都有出心出力為母親辦喪事。
中年好聲音2 100強名單｜10.方俊︱張偉文經理人表現獲肥媽大讚
張偉文經理人方俊今日以譚詠麟《愛的根源》一曲參賽，一出場肥媽就認得佢係張偉文經理人，仲同張偉文開過多場演唱會。雖然今日方俊有少許走音，但肥媽同張佳添都開口大讚他唱得好。
張偉文百病纏身方俊有情有義承諾照顧一生
張偉文自2015年開始已經出現健康問題，受腰患、糖尿病、腳痛等病痛纏身，更曾經先後動過兩次大手術，體重一度由260磅跌至160磅。不過當方俊知道張偉文有事之後，他都義不容辭咁去幫佢，仲承諾會照顧張偉文到最後一日。
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