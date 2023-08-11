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中年好聲音2 100強名單｜盤點10位猛料參賽者 杜德智, 劉威煌, 方俊,姚安娜

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TVB選秀節目《中年好聲音》大受歡迎，在4月總決賽時宣布開第2季，共有5千幾人報名參加，經過三輪海選，《中年好聲音2》已經出現多位高質又猛料參賽者，在最後一輪海選更變成過氣歌手爭奪戰，多位專業歌手同歌唱比賽冠軍都有參賽，以下為大家盤點10位猛料參賽者！

中年好聲音2｜ 100強名單：盤點10位猛料參賽者

中年好聲音2 100強名單｜1. 劉威煌回巢參加海選

憑《超級巨星1》入行嘅劉威煌於2014年正式離巢TVB，今日竟然回巢參加海選，唱側田《情歌》。雖然劉威煌都表現得幾有台風，不過可能太緊張，唱到甩曬嘴。劉威煌唱完都解釋指：「好緊張，堅緊張，雖然已經距離上次有一段好長嘅時間，但對住評判都係好緊張。」

中年好聲音2 劉威煌回巣參加海選，不過就唱到甩曬嘴。
劉威煌回巢參加海選，不過就唱到甩曬嘴。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 當年劉威煌同許廷鏗參加同一屆《超級巨星》。
當年劉威煌同許廷鏗參加同一屆《超級巨星》。（圖片來源：TVB）

中年好聲音2 100強名單｜2. 杜德智High爆出場 即場轉歌

杜德偉哥哥杜德智今日一出場就High到爆，瘋狂同三位評判吹水，仲興奮到即場轉唱《A Wonderful Day Like Today》，又唱又跳睇到三位評判加總經理曾志偉都好開心。杜德智唱完之後仲突然大叫：「哎呀唔記得除衫添，我細佬叫我一定要除衫！」

中年好聲音2 一出場就大搞氣氛，評判們都睇到好開心。
一出場就大搞氣氛，評判們都睇到好開心。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 唱到好鬼落力！
唱到好鬼落力！（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 睇到成班評判都好開心。
睇到成班評判都好開心。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 杜德智當年出過多張唱片。
杜德智當年出過多張唱片。（圖片來源：網上圖片）

中年好聲音2 100強名單｜3. 新秀冠軍梁浩賢獲網民大讚超班

今年42歲的梁浩賢為2000年《新秀歌唱比賽》冠軍，今次以自己作品《含蓄》參賽，有睇直播嘅網民都大讚梁浩賢表現超班，不過肥媽就不太認同，仲叫梁浩賢要張開口唱歌。梁浩賢表示自唱片公司倒閉，多年來都浮浮沉沉，近年更轉行少有唱歌，直至去年見到TVB舉行《中年好聲音》先再鼓起勇氣參賽。

中年好聲音2 新秀冠軍梁浩賢今次參賽獲網民大讚。
新秀冠軍梁浩賢今次參賽獲網民大讚。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）

中年好聲音2 100強名單｜4. 姚安娜又唱又跳被批老土

由藝人轉做塔羅師的姚安娜近年移居台中，琴日先喺台灣回港參賽。今次姚安娜以張國榮嘅《戀愛交叉》參賽，又跳又唱獲評判們大讚有心思，不過網民就狠批姚安娜歌喉同舞蹈都太老土。

中年好聲音2 姚安娜又唱又跳非常落力，不過就被網民狠批太老土。
姚安娜又唱又跳非常落力，不過就被網民狠批太老土。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 姚安娜當年曾經主持過《閃電傳真機》。
姚安娜當年曾經主持過《閃電傳真機》。（圖片來源：TVB）

中年好聲音2 100強名單｜5. 資深排舞師林青峰又唱又跳超搶Fo

星級排舞師林青峰今日都有參賽，又唱又跳自己當年排舞嘅林憶蓮《傾斜》。林青峰雖然跳舞厲害，但唱歌就麻麻，仲畀肥媽話唔夠氣添。

中年好聲音2 林青峰絕對係今日最搶Fo嘅參賽者之一。
林青峰絕對係今日最搶Fo嘅參賽者之一。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）

中年好聲音2 100強名單｜6. 過氣𡃁模Naomi唱到走曬音

多年前曾經推出過寫真嘅過氣𡃁模Naomi馮鎵瀠今日都有參賽，大唱楊千嬅《野孩子》，不過就唱到走曬音，聽到伍仲衡都話：「音準方面，你真係要聽返自己，你有冇試過唱完自己聽返？要留意返個音準。」

中年好聲音2 多年前曾經推出過寫真嘅過氣𡃁模Naomi馮鎵瀠今日都有參賽，不過就唱到走曬音
多年前曾經推出過寫真嘅過氣𡃁模Naomi馮鎵瀠今日都有參賽，不過就唱到走曬音（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 Naomi𡃁模出身，出過寫真集。
Naomi𡃁模出身，出過寫真集。（圖片來源：IG@naomifky）

中年好聲音2 100強名單｜7. 洪杰氣管出事表現失準

今年39歲洪杰當年參加《2007英皇新秀歌唱大賽》入行，曾經獲得多個新人獎。不過可惜今日選唱《你把我灌醉》嘅洪杰氣管有事，搞到表現失準！

中年好聲音2 洪杰一出場就話自己氣管有問題，希望評判們體諒。
洪杰一出場就話自己氣管有問題，希望評判們體諒。（圖片來源：《中年好聲音2》截圖）
中年好聲音2 洪杰同上屆冠軍周吉佩都甚有交情。
洪杰同上屆冠軍周吉佩都甚有交情。（圖片來源：IG@hungkitalex）

中年好聲音2 100強名單｜8.52歲蔡美蘭 艷星亞姐跳唱走曬音

今年52歲艷星亞姐出身嘅蔡美蘭於《中年好聲音2》第二輪海選又唱又跳《漫步人生路》，雖然唱得非常投入，但奈何唱到走曬音，拍子又甩曬，搞到曾志偉都聽到苦笑，連評判之一嘅張佳添都話：「呢個我唔係好識評，交畀你啦肥媽。」

中年好聲音2 蔡美蘭又唱又跳《漫步人生路》，雖然唱得非常投入，但奈何唱到走曬音，拍子又甩曬。
蔡美蘭又唱又跳《漫步人生路》，雖然唱得非常投入，但奈何唱到走曬音，拍子又甩曬。（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台截圖）

選亞姐入行曾與李嘉欣選港姐

蔡美蘭曾經參加過1993年《亞洲小姐競選》，因為身材姣好加上外貌甜美，一度被視為大熱門，不過最後都三甲不入，只獲得「最上鏡小姐」。不過原來早在1988年時，她已經參選過港姐，仲同大美人李嘉欣同屆，不過最後就連決賽都未能成功打入。

中年好聲音2
（圖片來源：亞洲小姐截圖）

拍三級片一脫成名

入行之後，蔡美蘭曾經拍過《精武門》、《有房出租之前世今生》及《碧血青天楊家將》等劇集，不過直到她在1995年約滿離開亞視後，就改戲路轉拍三級片。其中最令人印象深刻嘅就係1996年演出的兩部三級片《南洋第一邪降》和《藝壇照妖鏡之96應召名冊》。蔡美蘭於《藝壇照妖鏡之96應召名冊》更以全裸上陣，非常大膽。

中年好聲音2 艷星出身嘅蔡美蘭，雖然年過半百但依然經常上傳性感照片。
艷星出身嘅蔡美蘭，雖然年過半百但依然經常上傳性感照片。（圖片來源：Facebook@蔡美蘭）
中年好聲音2 近年轉型做歌手。
近年轉型做歌手。（圖片來源：Facebook@蔡美蘭）

中年好聲音2 100強名單｜9. 鄧兆榮 – 鄧兆尊細佬眼濕濕謝父母

鄧兆尊細佬鄧兆榮以譚詠麟《孩兒》參賽，雖然唱得好有感情，但就被張佳添嫌唔夠氣。鄧兆榮一出場就被問到為何參加比賽，鄧兆榮就表示：「因為想起早幾年媽媽過身，想有機會有幸可以喺舞台上獻呢首歌俾父親同母親。」之後仲眼濕濕咁多謝父母：「希望有機會感激父母，因為到中年有好多感受同回憶，希望有機會鼓勵嚇自己兩個仔，要對父母感恩。」

中年好聲音2 祥哥祥嫂細仔鄧兆榮以《孩兒》參賽，唱完仲眼濕濕咁多謝父母。
祥哥祥嫂細仔鄧兆榮以《孩兒》參賽，唱完仲眼濕濕咁多謝父母。（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台截圖）

曾因爭產頻現身與祥嫂和好做孝子

鄧兆榮早年在爸爸新馬師曾（鄧永祥）離世時，曾與其餘三兄弟姐妹因爭產而同媽媽祥嫂（洪金梅）鬧翻，更多次同家姐鄧小艾上庭作證。不過最後一家都和好如初，四兄弟姐妹喺祥嫂過身時候都有出心出力為母親辦喪事。

中年好聲音2 祥嫂四個子女包括鄧兆尊、鄧兆榮、鄧翠玉（鄧小艾）和鄧碧玉。
祥嫂四個子女包括鄧兆尊、鄧兆榮、鄧翠玉（鄧小艾）和鄧碧玉。（圖片來源：新傳媒資料庫）

中年好聲音2 100強名單｜10.方俊︱張偉文經理人表現獲肥媽大讚

張偉文經理人方俊今日以譚詠麟《愛的根源》一曲參賽，一出場肥媽就認得佢係張偉文經理人，仲同張偉文開過多場演唱會。雖然今日方俊有少許走音，但肥媽同張佳添都開口大讚他唱得好。

中年好聲音2 張偉文經理人方俊以譚詠麟《愛的根源》一曲參賽，獲評判肥媽同張佳添大讚。
張偉文經理人方俊以譚詠麟《愛的根源》一曲參賽，獲評判肥媽同張佳添大讚。（圖片來源：Youtube@TVB 娛樂新聞台截圖）

張偉文百病纏身方俊有情有義承諾照顧一生

張偉文自2015年開始已經出現健康問題，受腰患、糖尿病、腳痛等病痛纏身，更曾經先後動過兩次大手術，體重一度由260磅跌至160磅。不過當方俊知道張偉文有事之後，他都義不容辭咁去幫佢，仲承諾會照顧張偉文到最後一日。

中年好聲音2 身為張偉文經理人嘅方俊，於張偉文患病期間貼身照顧，非常有義氣。
身為張偉文經理人嘅方俊，於張偉文患病期間貼身照顧，非常有義氣。（圖片來源：Spotify）

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圖片來源：《中年好聲音2》截圖、TVB、IG@naomifky、IG@hungkitalex

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