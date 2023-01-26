2023無綫電視劇｜《廉政狙擊》《星空2》小生花旦大執位 王晶推港版《華燈》
無綫2023最新劇集巡禮：
1.《新四十二章》奪寶時裝劇呼應經典《鹿鼎記》周嘉洛表現突出
播放日期 ：1月30日 – 3月3日
《新四十二章》係結合歷史與功夫元素嘅現代時裝新劇，由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等多位演員演出，《新四十二章》由《殺手》、《七公主》和《誇世代》監製陳維冠策劃，預告片所見，劇情與經典古裝劇《鹿鼎記》似有呼應！本劇主角在因緣際會之下接通了該維度，從而獲得了古人的特殊異能：龔嘉欣長出鬍鬚時就如鰲拜一樣力大無窮；江嘉敏在潛意識中連結了韋小寶的經歷，每次瀕死時都會出現解決危機的提示等等，一眾現代人將「化身」成歷史人物，爭奪傳說中的寶藏。
2.《廉政狙擊》集齊TVB中生＋花旦 胡定欣曾爆「封殺」風波
播放日期 ：2月20日 – 3月24日
邵氏與內地合拍的重頭劇《廉政狙擊》近日已搶先在內地播出，並安排於《飛狐外傳》之後於無綫晚上9點半首播，《廉政狙擊》的香港版名稱曾經命名為《廉政狙擊·黑幕》，主角陣容有黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇及黃智雯，其他配角更有譚俊彥、黃智賢、陳展鵬、蔡潔等，可說集齊TVB最有收視保證的一班中生和花旦，有不少內地網民更大讚這部劇集，讓人有「重回TVB巔峰時期」的感覺。
3.Ali 李佳芯 MyTV Super神秘原創劇《慾》
在去年的節目巡禮中，原來李佳芯拍攝了一段20秒的預告片，為一部MyTV Super的原創劇《慾》拍攝了概念預告，此劇目前尚未開拍，預告片中李佳芯時而玩捆綁、時而抑鬱，相信是大膽破格之作。
4.《一舞傾城》王晶版《華燈初上》重塑80年代尖東大舞廳
《一舞傾城》全劇20集，由姚子羚、楊明、蔡潔及陳法蓉領銜主演，並由鄺潔楹、傅嘉莉、唐文龍、關楚耀、莊思明、陳聖瑜及趙碩之聯合演出，監製王晶。故事時間係八十年代，也是香港的一個最黃金的年代！經濟起飛，股市大漲，聲色犬馬！男男女女，營營役役，拼命賺錢，大行其道，一眾夜場採用大企業式管理，「見不得人」的所在變身「高級交際場所」，所以，就有了號稱「東南亞第一」的「萬國城夜總會」的出現。
5.《狀王之王》橫店翻拍《狀王宋世傑》
由王浩信、陳浩民、張達明及姚子羚領銜主演，特別留意2020港姐季軍陳楨怡有份參演，早前陳楨怡爆發緋聞，被指一腳踏兩船＋與戴祖儀舊愛Andy拍拖4年，一度傳被雪藏，不過似乎無礙與視帝合作做戲！
6.《香港人在北京》陳展鵬艷福無邊
《香港人在北京》由陳展鵬、吳若希、洪永城、戴祖儀、蔡潔、傅嘉莉、吳業坤、陳聖瑜主演，用輕喜劇方法講述香港人去到北京工作的經歷。其中陳展鵬和吳若希演夫妻，會用腳挑逗他，蔡潔則演他的前度，會和他有嘴戲，非常有艷福。
7.《寵愛 Pet Pet》 周嘉洛配視后林夏薇
周嘉洛今年受力捧，《寵愛 Pet Pet》以寵物及獸醫診所作背景，寵物讀心師汪聲仁（周嘉洛飾）擁有與狗狗主角「冬甩」以人類語言溝通的能力，透過這種魔法，冬甩協助聲仁與動物溝通，道出段段主人與寵物之間的溫馨小故事。劇中動物由姜大衛、徐榮、陳庭欣、黃子恆及古佩玲聯合配音。
8.《隱形戰隊》打鬥場面特別多
《隱形戰隊》是一部由唐詩詠、馬國明及陳山聰等主演的時裝警匪，唐詩詠透露劇中有非常多的打鬥場面。監製文偉鴻再之召集《鐵拳英雄》及《超能使者》班底，拍攝另類警匪劇！
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9.《羅密歐與祝英台》陳豪陳茵媺夫妻再合體
陳豪與陳茵媺（Aimee）這對娛樂圈中的模範夫妻，在拍劇集《心戰》時擦出愛火花，於13年結婚，同年陳茵媺為陳豪誕下大兒子Aiden，之後為家庭選擇退出幕前，由陳豪努力劇接劇揹起頭家，事隔多年，陳茵媺終再次復出拍攝TVB新劇《羅密歐與祝英台》，愛妻心切的陳豪更堅決要參演劇中男主角的位置，勢要跟老婆夫妻檔上陣！
對於夫妻一齊合作，陳豪曾在訪問中提到：
「Aimee咁耐無拍過戲，她第一次復出，如果男主角唔係我，我個心會『哽』住架！」不過他卻表示已睇過劇本中二人沒有太多感情戲碼，反而陳茵媺有勁多動作打鬥場面，為此她更剷青轉新形象，十分大犧牲！
10.《你好，我的大夫》
醫療劇拍過好多款，無綫終於開拍電視劇，由蔡思貝及何廣沛領銜主演，並由吳偉豪、游嘉欣、陳嘉慧、孔德賢及許俊豪聯合演出，編審黎倩儀，監製方駿釗。
11.《痞子殿下2痞子無間道》口碑強勁即拍板開續集
《痞子殿下》收視和口碑都有驚喜，近年少有的古裝劇製作沒有令人失望，陳瀅在這劇集的演出亦比《美麗戰場》更入屋，續集繼續惡搞武林！
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12.《婚後事》陳自瑤擔正做女一
本劇每集只限於一至兩個敘述者，透過切換敘述者、敘述視角與時空，將觀眾對人物與事件的理解，不斷推翻與重新定位。由此突顯愛情世界，從來都是羅生門，當局者迷，各有版本，只因人們對愛的認知、定義、記憶與接收，一時一刻都不一樣。無分好人與壞人，以愛之名，每個人都是加害者，同時亦是受害者。
陳自瑤等到頸都長埋，早前終以女一身份現身開劇拜神，仲興奮到不停劇透，還悉出一段與「小鮮肉」貼身共舞的拍攝片段，非常火辣！
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13.《虛擬情人》朱敏瀚入行12年首擔正男一
現年30歲的朱敏瀚入行12年，近日在《虛擬情人》首次擔正做男主角，故事以AI為題材，女主角為曾志偉新抱、30歲的王敏奕。故事講述王敏奕飾演的程式天才，在年輕時創造出虛擬AI男伴（朱敏瀚飾），其後王敏奕因意外而將朱敏瀚由虛擬AI變成真人，朱敏瀚漸漸對愛有著無限追求的欲望，希望了解人世間的愛情到底是甚麼。
網民指《虛擬情人》故事內容與無綫去年播映、李佳芯主演的《智能愛人》似到十足，只係李佳芯的女AI，今次改為朱敏瀚飾演的男AI，有網民甚至認為是《智能愛人2.0》以及《金宵大廈2》單元七「OPPA」的結合，不過兩劇在收視上都不太理想。
14.《你不是她》馮盈盈走出雪櫃升呢做女一
《你不是她》有指是馮盈盈「執二攤」頂替陳自瑤擔正做女一之作，在此前馮盈有傳因被「雪藏」，已有一年時間無劇拍。不過無綫戲劇製作總監徐正康接受傳媒訪問時，就指馮盈盈一直是《妳》劇睇中的女一人選，因為她由《智能愛人》後都無正式拍劇，個角色亦剛好適合她。他又指從來無聽過馮盈盈被雪一事，又大讚馮盈盈好有潛質，只要演出時不要太「馮盈盈」就得，即是心直口快那一類，而是要她發揮另一種戲路。
《你不是她》劇講述林信（丁子朗飾）與夏莉（馮盈盈飾）拍拖三年，兩人的價值觀和對將來的願景存在分歧，感情陷入瓶頸。他倆經歷一場車禍，莉竟如奇跡般絲毫無損，更由一位平實乏味的伴侶轉變成男人夢寐以求的浪漫情人，令信懷疑車禍中到底發生了什麼？
15.《逆天奇案2》飛走馮盈盈
殺虎案真兇子樂伏法，事情告一段落。幹探許浚森（陳展鵬飾）與沈韋力（黃智賢飾）繼續智破重重奇案。二人調查一宗國際殺手肆虐香港的嚴重案件，利用超級電腦在網絡中追尋線索成功破案，卻沒想到無意中發現隱藏著極大陰謀！
16.《星空下的仁醫2》
一個喪禮，一個良師的離開，令四位各有抱負的專科醫生——「小兒外科」、「神經外科」、「心胸外科」、「婦產及胎兒科」，再次聚首。他們曾是患難與共的同窗好友，卻因理念不同而各散東西。為了兒科中心，成為互相鞭策的伙伴，有著共同目標；面對跌宕高低，克服挑戰挫敗，在不斷的考驗與抉擇中砥礪前行，守護每一個小生命。
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17.《刑偵日記II》全新班底
由於《刑偵日記》的編審朱鏡祺和劉小群已離巢TVB，《刑偵日記II》有指將會換班底拍攝，而監製關樹明就對傳媒表示這部續集因為未有平台支持，需要一段時間才能啟動得到。
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18.《巾幗梟雄之懸崖》
無綫介紹作為《巾幗梟雄》系列作的《巾幗梟雄之懸崖》，是一部30集的史詩式長劇，是《巾幗梟雄》系列的第4部作品，曾傳出將有黎耀祥、鄧萃雯，以及新加入羅子溢和朱晨麗等擔演。
19.《隱門》賊王之後
兩個小朋友，都係賊王之後，同病相憐，又會唔會各走極端？一段隱瞞嘅過去，一場善惡嘅博奕，最終又搵唔搵到喺黑暗中嗰道隱門？
主演：陳展鵬、黃智雯、湯洛雯、吳岱融
監製：王心慰
20.《OPM》關樹明監製
《OPM》名字為 Other People’s Money 的縮寫。講述財富世界第一信條：善用「Other People’s Money」錢搵錢！
五個為錢奔跑到被騙的同路人，走投無路加入股票群組，再組成「OPM」步上玩弄財技之路！由負債到賺上100億，當財技變成騙局，每人最後都被牽著鼻子走，由眼中只見 money 到發現 other people，又如何把騙局變回理想，找回生命自由？
主演：湯洛雯、黃庭鋒、蔣志光、張寶兒、黃嘉樂、蘇皓兒、林穎彤、傅嘉莉等
監製：關文深
21.《旁觀者》周柏豪做連環殺手
《旁觀者》是由周柏豪、王敏奕和吳若希主演，講述外界環境、旁人情緒對「高敏感族」女警姚自如（王敏奕飾）都是巨大刺激，唯敏銳觸覺有助破案。在罪惡前，多數人只作「旁觀者」。偏偏世上「加害者」比罪犯更多，因冷暴力、情感虐待…不是犯罪。直到遇上餐廳老闆——同有一顆同理心的王覓希（周柏豪飾），二人相戀。但女警自如追查，想不到殺手是覓希…
主演：周柏豪、王敏奕、吳若希、羅天宇、馬貫東、連詩雅、胡蓓蔚、謝東閔
監製：葉鎮輝
22.《破毒強人》沿用《白色強人II》班底
警匪緝毒劇《破毒強人》沿用《白色強人II》的班底，陳豪飾演大毒梟，蕭正楠飾演潛伏到他身邊的臥底，成功將陳豪拘捕入獄後，卻失去了情感、恐懼、同情。12年後陳豪因患上了肺癌晚期，獲准假釋，搵來老情人胡定欣及啞巴何廣沛幫手，希望在有限的生命中構築起毒品新世界。
主演：陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛
監製：羅永賢
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：八三夭演唱會（1月27日優先發售）、林俊傑演唱會（加場門票1月25日優先發售）、BLACKPINK澳門演唱會（2月4日預購）、林敏驄演唱會、周興哲演唱會（1月28日公開發售）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會；喜歡K-pop的你亦有福了，NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
農曆新年有什麼好去處及必買必食優惠推介？
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