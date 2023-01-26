2023無綫電視劇｜《廉政狙擊》《星空2》小生花旦大執位 王晶推港版《華燈》

去年的「無綫節目巡禮 2023」重點推介多部已拍畢或拍攝中的劇集，其中有多達8部是劇集續作，包括《星空下的仁醫2》落實開拍但角色面目全非，另外亦有由王晶操刀的《一舞傾城》，重現80年代尖東大舞廳的場面，立即看看最新的2023年TVB劇集清單。