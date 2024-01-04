賀歲片2024｜3大新年必睇+上映日期！飯戲攻心2/臨時劫案/盜月者
賀歲片2024｜3大新年必睇+上映日期
1.飯戲攻心2｜鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文
《飯戲攻心》去年票房大收$7,700萬，成為香港電影史上票房最高的喜劇，2023年10月初已公布會有第二集，更公開一張「陳氏一家」的請帖，初步公布演員名單，當中有不少新演員加入，陣容強大，包括有Jeffrey魏浚笙、胡楓、黎彼得、羅蘭、謝君豪、米雪、蔣志光、胡子彤等。《飯戲攻心2》繼續由陳詠燊編劇及導演，是2022年電影《飯戲攻心》的續集。
飯戲攻心2｜劇情簡介：
雖然萬眾期待的「大佬」黃子華就缺席，導演陳詠燊早前就劇透「大佬」今集決定到外國尋找人生目標，續上集阿媽（廖子妤飾）的一句話真正「行出去，去遠啲」。而「二佬」及「三佬」擇定吉日，一連舉行三場世紀婚宴，豈料婚宴竟發展成叔伯兄弟的鬥獸場、姨媽姑姐的追星大會、勾義嫂風雲、超級搵錢大計⋯⋯
飯戲攻心2｜上映日期
預計於2024年2月9日（年三十）為甲辰龍年賀歲片於香港上映。《飯戲攻心2》7大入場前必看重點
2.盜月者｜盧瀚霆、呂爵安、張繼聰、白只、姜濤 (特別演出)
《盜月者》集齊男團MIRROR最人氣成員教主盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、以及姜濤特別演出，仲有張繼聰和白只主演，電影在日本東京取景拍攝。早前釋出的電影海報中可見，Edan飾演的「馬生」是個專門將手錶零件重嵌轉售的手錶專家、Anson Lo則負責開鎖，姜濤更是首次挑戰反派角色，相信一眾粉絲非常期待！電影講述不同背景的四人意外組成盜竊團隊，目的是在日本將三隻名錶偷到手，在過程中成員之間各有暗湧，令人好奇各人背後隱藏的秘密。
盜月者｜劇情簡介：
人稱「馬生」的馬文舜本來是個「對期錶」專家，所謂對期錶，意即低價收購典當手錶，並挪用其零件，改裝重嵌轉售──是真零件改做成假錶謀利的灰色勾當！只是，上得山多終遇虎！馬生一次貪心，行騙失敗，被二手錶商的龍頭萊寶行的萊叔找住痛腳！
表面上是二手錶商的萊叔，事實是地下錶市場最大賊頭，冷血勢利，殺人不貶眼。在其威脅下，馬生被迫前往日本，偷取藏在「時計物語」內的三隻畢卡索名錶。同行偷竊的團隊有經驗豐富的大賊、負責爆破的渠王、與及天才開鎖青年阿佑。豈料，馬生隱隱察覺到大賊和渠王，與阿佑之間暗流湧動，各懷鬼胎，互不信任。一場危機重重的旅程即將展開。
盜月者｜上映日期：
2024年2月10日（大年初一）賀歲鉅獻！《盜月者》7大入場前必看重點
3.臨時劫案｜郭富城、任賢齊、林家棟
《臨時劫案》由三大影帝郭富城、任賢齊、林家棟首度攜手合作，並由金像導演爾冬陞監製，麥啟光執導。日前公開的預告片中，三位的造型充滿喜感，其中飾演賊頭的郭富城更以一口哨牙登場，再配合滿面鬚根及老土外套，為演活窮兇極惡的模樣，造型有很大突破！仲有女主角張可頤，飾演充滿熱情的女警，誓要捉拿大賊郭富城！除了三位重量級影帝，亦有不少新演員加入陣容，包括ANSONBEAN、曾比特、符家浚、姜卓文與爸爸姜大衛父子演出、仲有久未露面的孫佳君！
臨時劫案｜劇情簡介：
電影講述郭富城飾演的悍匪策劃了一場閃電械劫案， 卻倒楣地被兩個「廢中」林家棟、任賢齊搗亂，贓款不翼而飛! 三人既要躲避精明女幹探張可頤的追捕，又為搶奪贓款而展開駁火，槍林彈雨，命懸一線⋯⋯
臨時劫案｜上映日期：
2024年2月10日（大年初一）荒誕賀歲！
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