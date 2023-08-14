香港小姐2023｜16佳麗泳裝見傳媒 王敏慈深藏不露、胡睿涵與郭珮文爭做咪神
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《2023香港小姐競選》決賽將於本月27日舉行，16位候選佳麗今日（14日）以泳裝會晤傳媒，個個以極佳狀態示人，決賽前率先上演泳裝預賽，其中以身材較為豐滿的佳麗略勝一籌，以6號胡睿涵（Hanna）及16號郭珮文（Juliana）最有睇頭成為眾人焦點。
澎湃佳麗：3號、6號、9號、16號、17號
16號郭佩文於面試時已經因傲人身材而名氣大增，今日她亦順理成章成為全場最有睇頭的佳麗，不過當有記者要求她將胸前的頭髮撥向後方時卻表現尷尬，只輕輕撥了一撥便完事。另外，6號胡睿涵雖然只有18歲，但論身材絕對沒有被比下去；而3號鄧凱文（Eris）及9號潘明璇（Michelle）亦同樣不輸蝕；至於另一大熱佳麗17號王敏慈則相當有驚喜，擁有纖瘦身形的她深藏不露，大騷S形曲線！
身形均勻：1號、2號、4號、10號、13號
有不少佳麗雖然沒有極豐滿的上圍，但都擁有均勻身形，包括1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、4號王怡然（Lynn）、8號姜依宁（Jenny）0號陳霈錤（Hera）及13號陳曉彤（Cindy），當中以4號王怡然和10號陳霈錤較為亮眼，憑甜美外形成功突圍而出！
平平無奇：5號、7號、12號
相較於擁有S形曲線的佳麗，5號梁倩淇（Debbie）、7號毛志琛（Viktoria）及12號梁晶晶（Nicole）較為遜色，望落平平無奇欠身形曲線，明顯被比下去。
是非佳麗：14號、15號
14號陳怡名（Zora）早前公然投訴TVB繼而爆粗與網民爆發罵戰，事後更道歉兼清空IG，但今日依然狀態大勇現身記者會；另一是非港姐15號莊子璇（Hilary）被指愛擺款兼被眾佳麗杯葛，昨日更有報道指她壓力爆煲出紅疹要入醫院，但今日她的狀態依然非常之好，完全不覺得是剛剛出院的人。
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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台