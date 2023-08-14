香港小姐2023｜16佳麗泳裝見傳媒 王敏慈深藏不露、胡睿涵與郭珮文爭做咪神

《2023香港小姐競選》決賽將於本月27日舉行，16位候選佳麗今日（14日）以泳裝會晤傳媒，個個以極佳狀態示人，決賽前率先上演泳裝預賽，其中以身材較為豐滿的佳麗略勝一籌，以6號胡睿涵（Hanna）及16號郭珮文（Juliana）最有睇頭成為眾人焦點。