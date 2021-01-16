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《家好月圓》 劇情大結局 1-39集必睇位逐個數：李司棋惡鬥米雪 家嘈屋閉爭家產！

東方新地 - 劇情

溏心風暴之家好月圓》為悼念「嫲嫲」李香琴將於1月8日無線翡翠台重播！《溏心風暴》劇情大細契爭産爭崩頭，睇到觀衆咬牙切齒，原班人馬拍攝的姊妹劇《家好月圓》收視高開，全因觀衆全情投入，睇住荷媽（李司棋飾）被反轉豬肚係屎的紅姨（米雪飾）搞到家散人亡 ！除了米雪好戲外，兄妹亂倫、三角戀、翻兜等劇情爆出，最經典莫過於終極奸狗徐子珊與奶奶米雪，聯手同李司棋一家爭産！

圖、文：東方新地

《溏心風暴之家好月圓》劇情大綱：家嘈屋閉 骨肉分離爭家產

《溏心風暴之家好月圓》劇情内容圍繞經營餅店的李司棋獨力養大幾條化骨龍，再與前夫夏雨一家爭産，之後腹背受敵被親妹關菊英出賣，一衆老戲骨有戲唔在講，當日年輕一輩的林峯、陳法拉、鍾嘉欣等，今次亦備受重視，林峯由《溏心》可有可無的角色到今次擔大旗，飾演「管家仔」爲家人遮風擋雨，2007年憑《溏》劇成雙料視帝的陳豪，今集角色未及林峯出色，但受歡迎程度亦不俗，數勻都係忠的，奸角由米雪、關菊英和徐子珊聯手，其中最陰險的竟是年紀輕輕的徐子珊，其實到最後佢先係李司棋的終極對手。

李司棋四面受敵，困難重重，最後不知如何打破困局。李司棋與夏雨一家人多年來離離合合，親情越見生疏，一起經歷過風風雨雨後，能否撥開雲霧重見青天？一家人到最後能否開開心心聚首一堂，食著月餅一齊賞月？

2008年播出的《溏心風暴之家好月圓》平均收視高達33點。
2008年播出的《溏心風暴之家好月圓》平均收視高達33點。
13年前的陳法拉、楊怡、鍾嘉欣、黎諾懿等都備受無綫力捧。
13年前的陳法拉、楊怡、鍾嘉欣、黎諾懿等都備受無綫力捧。

7大《家好月圓》劇情必睇位

1. 紅姨搶人老公 高齡擺酒搏攞彩

米雪從李司棋手中搶走夏雨，兩人已成註冊夫妻，但一直未有擺酒，得知夏雨暗中幫她後，米雪要求夏雨擺酒請李司棋一家到賀，當場落她面。

老戲骨米雪由頭奸到尾。
老戲骨米雪由頭奸到尾。
工於心計的米雪帶領親女鍾嘉欣和繼子黎諾懿高歌一曲，令夏雨感動落淚。
工於心計的米雪帶領親女鍾嘉欣和繼子黎諾懿高歌一曲，令夏雨感動落淚。

2. 姣精徐子珊 賤爆兩招色誘陳豪

飾演關菊英女兒「路嘉美」的徐子珊， 由葡萄牙返港，自小不信感情只靠自己，返港後被大茄搞大個肚要落仔，識到陳豪，以爲他是16億餅店王國繼承人，連番色誘下得手，後發現飾演陳豪細佬的黎諾懿才是真正繼承人，飛起陳豪轉投黎懷抱，更嫁入甘家做少奶乘機攬權。

劇中徐子珊扮純情陪陳豪出海暢泳，三點式扭身扭勢色誘他，得悉陳豪與哎吔阿妹楊怡有情，又當衆鬧到她知難而退。
劇中徐子珊扮純情陪陳豪出海暢泳，三點式扭身扭勢色誘他，得悉陳豪與哎吔阿妹楊怡有情，又當衆鬧到她知難而退。
徐子珊以爲陳豪是16億餅店王國繼承人，連番色誘下得手。
徐子珊以爲陳豪是16億餅店王國繼承人，連番色誘下得手。

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終日一副萬人迷Look的陳豪，一度以爲上司陳芷菁對自己有意，兩人雖然有咀戲但只是點到即止。
終日一副萬人迷Look的陳豪，一度以爲上司陳芷菁對自己有意，兩人雖然有咀戲但只是點到即止。
極速轉移目標媾掂餅店繼承人黎諾懿，更使計令黎對自己神魂顛倒旋即結婚，徐子珊入門後，刻意討好輩份最高的李香琴。
極速轉移目標媾掂餅店繼承人黎諾懿，更使計令黎對自己神魂顛倒旋即結婚，徐子珊入門後，刻意討好輩份最高的李香琴。

3. 李司棋 鏟爆米雪

當年米雪與夫女從内地到港，幸得李司棋收留，怎料暗地裡勾引其夫夏雨，更成功令他拋妻棄子，與夏雨婚後，米雪痛恨兩人因子女而有聯繫，處處趕盡殺絕，米雪要告關菊英誹謗索償數百萬，李司棋氣得負傷上門鏟爆她們。

知道米雪要告親妹，司棋闖其家理論，怎料被驅趕時跌倒，撐住拐杖狂鏟米雪無人性，又力數她早年教壞陳豪玩股票等事！
知道米雪要告親妹，司棋闖其家理論，怎料被驅趕時跌倒，撐住拐杖狂鏟米雪無人性，又力數她早年教壞陳豪玩股票等事！
向來受米雪擺布的夏雨，看在眼裡仍力撐蠻妻米雪。
向來受米雪擺布的夏雨，看在眼裡仍力撐蠻妻米雪。
夏雨母李香琴向來覺得是李司棋害死其孻仔，對其恨之入骨，當日鏟完米雪順道鏟埋李香琴，觀衆睇呢場應該會連聲叫好 ，心都涼晒！
夏雨母李香琴向來覺得是李司棋害死其孻仔，對其恨之入骨，當日鏟完米雪順道鏟埋李香琴，觀衆睇呢場應該會連聲叫好 ，心都涼晒！
家好月圓米雪
當年米雪被老公拋棄，抱著孤女玩自殺，結果李司棋勸服，想不到竟然救回一個狐狸精令其家庭支離破碎。

4. 關菊英集集嘴失禁 下場折墮自殺不逐

一心諗住投靠李司棋的關菊英「Sa姨」，為人貪婪喜愛搬弄是非，得悉米雪搶奪了其家族餅店，變得奸險，後來更一度夾埋米雪呃李司棋錢，希望分一杯羹，另一邊廂與阮兆祥發展姊弟戀。

關菊英今集亦有感情線，貪錢的阮兆祥因以爲她是餅店太子女而力媾，之後又因欲謀其可觀贍養費而結婚。
關菊英今集亦有感情線，貪錢的阮兆祥因以爲她是餅店太子女而力媾，之後又因欲謀其可觀贍養費而結婚。
發現被欺騙感情，關菊英於海邊劈酒然後跳海，不過最後被人救起，亦與阮兆祥有情人終成眷屬。
發現被欺騙感情，關菊英於海邊劈酒然後跳海，不過最後被人救起，亦與阮兆祥有情人終成眷屬。
悼念李香琴《溏心風暴之家好月圓》必睇位一覽
唔衰得嘅Sa姨事後強調只係失足墮海！

5. 鍾嘉欣大結局夾計千阿媽

鍾嘉欣飾演的「于素心」爲米雪至愛，自小對她悉心栽培，學成後回港當醫生，並與青梅竹馬的林峯再續前緣，期間黃宗澤介入，林峯基於自卑心而成全二人，可惜黃已有固定女友，最後分手做回好友，到大結局夾計呃米雪，將餅店資金借出，並交還給予荷媽，作為終極反撲。

林峯原有女友葉翠翠，後被翠翠飛掉，一次被鍾嘉欣目擊她咀林峯，以爲二人舊情復熾，毅然接受上司黃宗澤追求。
林峯原有女友葉翠翠，後被翠翠飛掉，一次被鍾嘉欣目擊她咀林峯，以爲二人舊情復熾，毅然接受上司黃宗澤追求。
兩人分手後做回朋友，鍾嘉欣得悉母親奸詐一面，決定幫李司棋一家， 在黃宗澤協助下， 訛稱需要金錢周轉，求米雪將三分二身家借出，結果成功將米雪的錢轉入李司棋戶口。
兩人分手後做回朋友，鍾嘉欣得悉母親奸詐一面，決定幫李司棋一家， 在黃宗澤協助下， 訛稱需要金錢周轉，求米雪將三分二身家借出，結果成功將米雪的錢轉入李司棋戶口。

6. 「阿卡」陳豪心臟病發

陳豪被徐子珊玩弄後一蹶不振，生活非常頹廢，幸得哎吔阿妹楊怡對他不離不棄，令他重新振作，陳豪更與楊怡變成同事朝夕相對下相戀，不過好事多磨，去到大結局陳豪會因爲餅店籌備活動過度粗勞而心臟病發⋯⋯不過只係呃觀眾扮悲劇收場，鏡頭一轉N年過後，二人誕下兒女滿堂參加餅店的中秋晚會，總算係大團圓結局。

盛傳陳豪原本被編劇勒令臨尾香，不過後來因劇集尾聲播出日期臨近中秋，所以免他一死。
盛傳陳豪原本被編劇勒令臨尾香，不過後來因劇集尾聲播出日期臨近中秋，所以免他一死。

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7. 終極奸狗「嘉美」徐子珊

嫁入甘家後，徐子珊盡心盡力助夫婿打理餅店生意，其實從中作梗希望大權在握，後來只得米雪同自己繼續力爭餅店16億王國，徐子珊終露出狐狸尾巴，明言嫁黎諾懿只為家産，與奶奶米雪聯手與李司棋一家爭産。

親母關菊英力勸無效，徐子珊堅持慫恿米雪打官司爭産，兩人於庭上各懷鬼胎，最後爭産失敗。夏雨去咗邊？睇佢坐番李司棋嗰邊就知浪子終於回頭啦！
親母關菊英力勸無效，徐子珊堅持慫恿米雪打官司爭産，兩人於庭上各懷鬼胎，最後爭産失敗。夏雨去咗邊？睇佢坐番李司棋嗰邊就知浪子終於回頭啦！
李司棋與夏雨最後破鏡重圓。
李司棋與夏雨最後破鏡重圓。
至劇集尾聲，李香琴大徹大悟，知道其孻仔死並非司棋所害， 對她非常歉疚，後遇上意外而死。
至劇集尾聲，李香琴大徹大悟，知道其孻仔死並非司棋所害， 對她非常歉疚，後遇上意外而死。

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