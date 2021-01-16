《家好月圓》 劇情大結局 1-39集必睇位逐個數：李司棋惡鬥米雪 家嘈屋閉爭家產！
圖、文：東方新地
《溏心風暴之家好月圓》劇情大綱：家嘈屋閉 骨肉分離爭家產
- 《家好月圓》第1-5集劇情：李司棋鬧爆惡頂關菊英、林峰重遇初戀鍾嘉欣
- 《家好月圓》第6-10集劇情：夏雨衰好色令家庭分裂、鍾嘉欣送吻為失戀林峯打氣
- 《家好月圓》第11-15集劇情：黎耀祥戲份被腰斬！關菊英搞到嫲嫲李香琴絕食
- 《家好月圓 》第16-20集劇情：陳豪揭穿殷紅小產真相、啞女法拉出嫁了（待更新）
- 《家好月圓 》第21-25集劇情：君麗病危、徐子珊登場色誘陳豪（待更新）
- 《家好月圓 》第26-30集劇情：莎姨推殷紅落電梯、鍾嘉欣黃宗澤分手又復合（待更新）
- 《家好月圓 》第31-35集劇情：徐子珊轉嗒黎諾懿、嫲嫲大鬧會議室（待更新）
- 《家好月圓 》第36-39集大結局劇情：殷紅誤殺嫲嫲、泰祖笑荷復合（待更新）
《溏心風暴之家好月圓》劇情内容圍繞經營餅店的李司棋獨力養大幾條化骨龍，再與前夫夏雨一家爭産，之後腹背受敵被親妹關菊英出賣，一衆老戲骨有戲唔在講，當日年輕一輩的林峯、陳法拉、鍾嘉欣等，今次亦備受重視，林峯由《溏心》可有可無的角色到今次擔大旗，飾演「管家仔」爲家人遮風擋雨，2007年憑《溏》劇成雙料視帝的陳豪，今集角色未及林峯出色，但受歡迎程度亦不俗，數勻都係忠的，奸角由米雪、關菊英和徐子珊聯手，其中最陰險的竟是年紀輕輕的徐子珊，其實到最後佢先係李司棋的終極對手。
李司棋四面受敵，困難重重，最後不知如何打破困局。李司棋與夏雨一家人多年來離離合合，親情越見生疏，一起經歷過風風雨雨後，能否撥開雲霧重見青天？一家人到最後能否開開心心聚首一堂，食著月餅一齊賞月？
7大《家好月圓》劇情必睇位
1. 紅姨搶人老公 高齡擺酒搏攞彩
米雪從李司棋手中搶走夏雨，兩人已成註冊夫妻，但一直未有擺酒，得知夏雨暗中幫她後，米雪要求夏雨擺酒請李司棋一家到賀，當場落她面。
2. 姣精徐子珊 賤爆兩招色誘陳豪
飾演關菊英女兒「路嘉美」的徐子珊， 由葡萄牙返港，自小不信感情只靠自己，返港後被大茄搞大個肚要落仔，識到陳豪，以爲他是16億餅店王國繼承人，連番色誘下得手，後發現飾演陳豪細佬的黎諾懿才是真正繼承人，飛起陳豪轉投黎懷抱，更嫁入甘家做少奶乘機攬權。
3. 李司棋 鏟爆米雪
當年米雪與夫女從内地到港，幸得李司棋收留，怎料暗地裡勾引其夫夏雨，更成功令他拋妻棄子，與夏雨婚後，米雪痛恨兩人因子女而有聯繫，處處趕盡殺絕，米雪要告關菊英誹謗索償數百萬，李司棋氣得負傷上門鏟爆她們。
4. 關菊英集集嘴失禁 下場折墮自殺不逐
一心諗住投靠李司棋的關菊英「Sa姨」，為人貪婪喜愛搬弄是非，得悉米雪搶奪了其家族餅店，變得奸險，後來更一度夾埋米雪呃李司棋錢，希望分一杯羹，另一邊廂與阮兆祥發展姊弟戀。
5. 鍾嘉欣大結局夾計千阿媽
鍾嘉欣飾演的「于素心」爲米雪至愛，自小對她悉心栽培，學成後回港當醫生，並與青梅竹馬的林峯再續前緣，期間黃宗澤介入，林峯基於自卑心而成全二人，可惜黃已有固定女友，最後分手做回好友，到大結局夾計呃米雪，將餅店資金借出，並交還給予荷媽，作為終極反撲。
6. 「阿卡」陳豪心臟病發
陳豪被徐子珊玩弄後一蹶不振，生活非常頹廢，幸得哎吔阿妹楊怡對他不離不棄，令他重新振作，陳豪更與楊怡變成同事朝夕相對下相戀，不過好事多磨，去到大結局陳豪會因爲餅店籌備活動過度粗勞而心臟病發⋯⋯不過只係呃觀眾扮悲劇收場，鏡頭一轉N年過後，二人誕下兒女滿堂參加餅店的中秋晚會，總算係大團圓結局。
7. 終極奸狗「嘉美」徐子珊
嫁入甘家後，徐子珊盡心盡力助夫婿打理餅店生意，其實從中作梗希望大權在握，後來只得米雪同自己繼續力爭餅店16億王國，徐子珊終露出狐狸尾巴，明言嫁黎諾懿只為家産，與奶奶米雪聯手與李司棋一家爭産。