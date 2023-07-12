香港小姐2023 大比拼

香港小姐2023｜一文睇清17佳麗背景 胡睿涵最高最年輕、王敏慈最吸likes

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《2023香港小姐競選》決賽將於下月27日舉行，TVB日前公開17強佳麗名單，並公開她們的所有個人資料，想知道哪位佳麗年紀最大、學歷最高、身形最高挑、最受網民歡迎？現在一一為大家揭曉！

年紀

17位佳麗之中，現年27歲的毛志琛（7號）年紀最大，剛剛好合乎未滿28歲的參賽資格；有2位佳麗均為20歲以下，分別是18歲的胡睿涵（6號）以及19歲的吳詠婷（1號）；其餘14位佳麗的年齡都是介乎21至26歲。

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 毛志琛。
毛志琛年紀最大，現年27歲。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 胡睿涵。
胡睿涵年紀最輕，現年18歲。（圖片來源：TVB）

學歷

一共有5位佳麗為碩士生，其中4位仍然在讀：姜依宁（8號）教育大學可持續發展專業碩士、潘明璇（9號）香港大學金融碩士、陳怡名（14號）理工大學翻譯及傳譯碩士及陳曉彤（13號）加拿大卑詩大學音樂碩士。另外，陳霈錤（10號）為碩士畢業生，獲香港大學頒發文科碩士。至於佳麗之中學歷較淺的則是剛剛中學畢業的胡睿涵（6號）。

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 陳霈錤。
陳霈錤（10號）是香港大學文科碩士畢業生。（圖片來源：TVB）

職業

17位候選佳麗入面共有5位專業人士，包括任職軟件工程師的梁倩淇（5號）、測量師毛志琛（7號）、股票分析師潘明璇（9號）、投資分析師周婷（11號）以及室內設計師梁晶晶（12號），另外亦有7位學生，包括吳詠婷（1號）、黃泳嘉（2號）、王怡然（4號）、胡睿涵（6號）、姜依宁（8號）、莊子璇（15號）和王敏慈（17號）。

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 潘明璇。
潘明璇（9號）是一名股票分析師。（圖片來源：TVB）
香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 周婷。
周婷（11號）是投資分析師。（圖片來源：TVB）

身高

身形最高挑的佳麗是175.5cm的胡睿涵（6號），另外亦有3位身高超過170cm的佳麗，分別是175cm的姜依宁（8號），以及172.5cm的毛志琛（7號）和吳詠婷（1號）；身形最矮小的為160cm的梁倩淇（5號）。

香港小姐2023 大比拼 胡睿涵6號）身高175.5cm，為17位佳麗之中最高。
胡睿涵（6號）身高175.5cm，為17位佳麗之中最高。（圖片來源：[email protected]_official）
香港小姐2023 大比拼 身形最矮小的為160cm的梁倩淇5號）。
身形最矮小的為160cm的梁倩淇（5號）。（圖片來源：[email protected]_official）

體重

42.5kg的王怡然（4號）為眾佳麗之中最輕盈的參賽者，而體重數字最高的是60kg的吳詠婷（1號）。

香港小姐2023 大比拼 王怡然4號）的體重為42.5kg，為佳麗中最輕。
王怡然（4號）的體重為42.5kg，為佳麗中最輕。（圖片來源：[email protected]_official）
香港小姐2023 大比拼 體重數字最高的是60kg的吳詠婷1號）。
體重數字最高的是60kg的吳詠婷（1號）。（圖片來源：[email protected]_official）

網上最多likes

TVB於昨日（10日）正式展開「你最Like的心水佳麗」投票活動，讓網民在Facebook及Instagram用like和心心投選出最喜愛的佳麗。截至周二（11日）下午4時半，投票走勢已經相當懸殊，王敏慈（17號）共得超過2000票遙遙領先，大幅拋離共得733票的第二名郭珮文（16號）。第三名為共得526票的陳曉彤（13號）。

香港小姐2023 大比拼 王敏慈17號）共得超過2000票遙遙領先。
王敏慈（17號）共得超過2000票遙遙領先。（圖片來源：[email protected]_official）

以下為Top 10排名（截至7月12日中午12時FB和IG票數總和）：

王敏慈（17號）：3191票

郭珮文（16號）：1258票

陳曉彤（13號）：864票

莊子璇（15號）：816票

潘明璇（9號）：728票

周婷（11號）：624票

黃泳嘉（2號）：591票

王怡然（4號）：574票

吳詠婷（1號）：537票

陳霈錤（10號）：509票

17強名單公開

17位候選佳麗將於本周四（13日）出發前往越南拍攝外景，包括1號吳詠婷（Anna）、2號黃泳嘉（Jessica）、3號鄧凱文（Eris）、4號王怡然（Lynn）、5號梁倩淇（Debbie）、6號胡睿涵（Hanna）、7號毛志琛（Victoria）、8號姜依宁（Jenny）、9號潘明璇（Michelle）、10號陳霈錤（Hera）、11號周婷（Jennifer）、12號梁晶晶 （Nicole）、13號陳曉彤（Cindy）、14號陳怡名（Zora）、15號莊子璇（Hilary）、16號郭珮文 （Juliana）以及17號王敏慈（Lovelle）。

1號 吳詠婷 Anna Ng | 19歲/172.5cm/60kg/學生

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 吳詠婷。
吳詠婷。（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：[email protected] 娛樂新聞台）
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2號 黃泳嘉 Jessica Wong | 22歲/169cm/48.5kg/學生

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 黃泳嘉。
黃泳嘉。（圖片來源：TVB）
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3號 鄧凱文 Eris Tang | 23歲/166cm/47kg/活動統籌

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 鄧凱文。
鄧凱文。（圖片來源：TVB）
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4號 王怡然 Lynn Wang | 21歲/164cm/42.5kg/學生

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 王怡然。
王怡然。（圖片來源：TVB）
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5號 梁倩淇 Debbie Leung | 24歲/160cm/43kg/軟件工程師

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 梁倩淇。
梁倩淇。（圖片來源：TVB）
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6號 胡睿涵 Hanna Hu | 18歲/175.5cm/57.5kg/學生

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胡睿涵。（圖片來源：TVB）
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7號 毛志琛 Viktoria Mo | 27歲/172.5cm/53.5kg/測量師

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毛志琛。（圖片來源：TVB）
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8號 姜依宁 Jenny Jiang | 23歲/175cm/51.5kg/學生

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姜依寧。（圖片來源：TVB）
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9號 潘明璇 Michelle Poa | 24歲/165cm/49.5kg/股票分析師

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潘明璇。（圖片來源：TVB）
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10號 陳霈錤 Hera Chan | 25歲/166cm/50.4kg/小學教師

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陳霈錤。（圖片來源：TVB）
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11號 周婷 Jennifer Zhou | 24歲/169cm/49kg/投資分析師

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 周婷。
周婷。（圖片來源：TVB）
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12號 梁晶晶 Nicole Leung | 25歲/162.5cm/44kg/室內設計師

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梁晶晶。（圖片來源：TVB）
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13號 陳曉彤 Cindy Chan | 26歲/166cm/50.7kg/鋼琴老師

香港小姐2023 大比拼 香港小姐2023 陳嘉容 香港小姐2023 港姐 香港小姐 港姐 陳曉彤。
陳曉彤。（圖片來源：TVB）
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14號 陳怡名 Zora Chen | 26歲/162.5cm/43.5kg/公關專員

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陳怡名。（圖片來源：TVB）
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15號 莊子璇 Hilary Chong | 21歲/168.5cm/51kg/學生

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莊子璇。（圖片來源：TVB）
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16號 郭珮文 Juliana Kwok | 21歲/168cm/54kg/電商創業

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郭珮文。（圖片來源：TVB）
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17號 王敏慈 Lovelle Wang | 21歲/169cm/48.4kg/學生

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王敏慈。（圖片來源：TVB）
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected] 娛樂新聞台、[email protected]_official

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