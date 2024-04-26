「人肉變聲器」湯卓堅｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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代號「人肉變聲器」湯卓堅，40歲，大陸藝人，擁有聲音模仿的專長。他現在是「福祿壽訓練學院」的Professor Luk 王祖藍隊成員。他可以模仿多位知名歌手和演員的聲音，包括張學友和劉德華等。湯卓堅的人生格言是「興趣是最好的老師」，擁有22種模仿聲音的能力。
「人肉變聲器」湯卓堅個人資料一覽
- 分組: Professor Luk 王祖藍隊
- 代號: 「人肉變聲器」
- 姓名: 湯卓堅
- 年齡: 40
- 職業: 大陸藝人
- 專長: 聲音模仿
- 學歷: 廣州市交通運輸學校
「人肉變聲器」湯卓堅個人簡介
喜歡自學，人生格言是「興趣是最好的老師，只要有足夠的興趣和熱誠，甚麼也能學得會」。坐擁 22年舞台演出經驗的湯卓堅，曾與多名內地一線藝人同台，並同時擁有超過 18 年聲樂教學經驗、和超過8年爵士鼓教學經驗。曾培養過不少「冠軍級」學生。
「人肉變聲器」湯卓堅表演履歷
可模仿張學友、劉德華、黎明、郭富城、張國榮、王傑、李克勤、譚詠麟、黃凱芹、羅文、徐小鳳、費玉清、林子祥、泰迪羅賓、蘇永康、Michael Jackson、李宗盛、鍾景輝及蕭亮等； 其他專長：聲樂及爵士鼓教學、作曲、填詞，自學能力。
「人肉變聲器」湯卓堅曾獲奬項及特別個人經歷
- 《中國好聲音》2023年度廣東省賽區評委
- 《中國好聲音》城市賽冠軍
- 曾參與多場大型活動及萬人演唱會
- 廣州市優秀教師、雲浮市優秀教師（音樂）
「人肉變聲器」湯卓堅表演片段