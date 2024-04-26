「人肉變聲器」湯卓堅｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

代號「人肉變聲器」湯卓堅，40歲，大陸藝人，擁有聲音模仿的專長。他現在是「福祿壽訓練學院」的Professor Luk 王祖藍隊成員。他可以模仿多位知名歌手和演員的聲音，包括張學友和劉德華等。湯卓堅的人生格言是「興趣是最好的老師」，擁有22種模仿聲音的能力。

