「堆填區小龍女」趙頌宜｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

21歲的趙頌宜，代號「堆填區小龍女」，是「聲夢2」的學員，以其出色的聲音模仿技巧受到矚目，因而成為福祿壽訓練學院學員Professor Fuk阮兆祥隊成員。她能夠模仿多位著名歌手，包括莫文蔚和Adele。趙頌宜畢業於國立臺灣藝術大學的書畫藝術學系，她不僅在音樂領域有所建樹，也在視覺藝術方面展示了她的多才多藝。

