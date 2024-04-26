趙頌宜

「堆填區小龍女」趙頌宜｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

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21歲的趙頌宜，代號「堆填區小龍女」，是「聲夢2」的學員，以其出色的聲音模仿技巧受到矚目，因而成為福祿壽訓練學院學員Professor Fuk阮兆祥隊成員。她能夠模仿多位著名歌手，包括莫文蔚和Adele。趙頌宜畢業於國立臺灣藝術大學的書畫藝術學系，她不僅在音樂領域有所建樹，也在視覺藝術方面展示了她的多才多藝。

「堆填區小龍女」趙頌宜個人資料一覽

  • 分組：Professor Fuk阮兆祥隊成員
  • 代號：「堆填區小龍女」
  • 姓名：趙頌宜（Maggie）
  • 年齡：21
  • 現時職業：聲夢2學員
  • 專長：聲音模仿
  • 學歷：國立臺灣藝術大學書畫藝術學系學士

「堆填區小龍女」趙頌宜個人簡介

「喺五兄弟姊妹入面，一直扮演「搞笑擔當」。雖然之前參加過《聲夢2》，但一直畀人內向同木訥嘅印象，好想藉住參加《福祿壽訓練學院》釋放自己，由氹屋企人開心擴闊到氹所有觀眾開心，呢個係我最大心願。」

「堆填區小龍女」趙頌宜表演履歷

有信心模仿莫文蔚、龍婷、郭晶晶、蔡琴、徐小鳳、莫華倫、黃小琥、降央卓瑪、Adele、Carpenters、魏如萱、仲識扮馬叫。其他專長：唱歌（擅長女低音及女中音）、特技化妝、繪畫、書法、太極。

「堆填區小龍女」趙頌宜曾獲奬項及特別個人經歷

  • TVB《聲夢傳奇2》十強
  • 內地綜藝節目《中國新歌聲》廣東省入圍選手

「堆填區小龍女」趙頌宜表演片段

圖片來源：TVB

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