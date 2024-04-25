老翻林峯 鄭詠謙｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

「老翻林峯」鄭詠謙（Moses）目前於TVB擔任藝員，擅長聲音模仿，在《福祿壽訓練學院》中被選為Professor Luk 王祖藍隊的學員。自中學畢業後加入TVB第23期藝員訓練班，參與過百部電視劇和多部電影及綜藝節目，其聲音模仿涵蓋林峯、劉德華等多位知名藝人。他曾獲得《The Star》音樂競技比賽分站冠軍，並有豐富的活動主持經驗。

