老翻林峯 鄭詠謙｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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「老翻林峯」鄭詠謙（Moses）目前於TVB擔任藝員，擅長聲音模仿，在《福祿壽訓練學院》中被選為Professor Luk 王祖藍隊的學員。自中學畢業後加入TVB第23期藝員訓練班，參與過百部電視劇和多部電影及綜藝節目，其聲音模仿涵蓋林峯、劉德華等多位知名藝人。他曾獲得《The Star》音樂競技比賽分站冠軍，並有豐富的活動主持經驗。
「老翻林峯」鄭詠謙個人資料一覽
- 分組:Professor Luk 王祖藍隊
- 代號: 「老翻林峯」
- 姓名: 鄭詠謙 Moses
- 年齡: 34
- 職業: TVB藝員
- 專長: 聲音模仿
- 學歷: 中六
「老翻林峯」鄭詠謙表演履歷
鄭詠謙自中學畢業後加入第23期藝員訓練班，正式入行。他參與過百部電視劇、數十部電影及綜藝節目。他的聲音模仿技術廣受讚賞，擅長模仿多位著名歌手和演員，是香港娛樂圈中的一顆璀璨明星。
「老翻林峯」鄭詠謙個人簡介
「老翻林峯」鄭詠謙中學畢業後，即參加第23期藝員訓練班並正式入行，曾參與過百部電視劇及數十部電影及綜藝節目，近年開始拓展內地及國外演出機會。雖然有感入行多年依然未有代表作，但一直以二哥的鼓勵說話作為堅持下去的動力。Moses說：「阿哥同我講：『細佬，我好羨慕你可以做到自己想做嘅工作，希望你之後可以代替我踏上舞台同埋更大嘅屏幕，話畀所有人知，我哋鄭家係得嘅。」希望透過《福祿壽訓練學院》將正能量帶給所有觀眾，為傳承香港扮嘢文化出一分力。
「老翻林峯」鄭詠謙曾獲奬項及特別個人經歷
- 《The Star》第一屆音樂競技比賽分站冠軍
- 多個活動主持：包括波多野結衣&大槻響15周年粉絲見面會、韓星活動2024 SOOJIN FANCONCERT IN HONG KONG等