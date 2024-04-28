「Lowbud大熱」趙亮昭｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
廣告
參與「福祿壽訓練學院」節目的「Lowbud大熱」，本名趙亮昭，37歲，現為安全工程師，所屬分組為「Professor Luk 王祖藍隊」。專長未詳。但他致力於透過表演帶給觀眾新鮮感和驚喜，希望透過節目將正面和歡樂的訊息傳遞給香港人。
「Lowbud大熱」趙亮昭個人資料一覽
- 分組: Professor Luk 王祖藍隊
- 代號: 「Lowbud大熱」
- 姓名: 趙亮昭
- 年齡: 37
- 職業: 安全工程師
- 專長: 不詳
- 學歷: 香港理工大學及英國華威大學工程商業管理
「Lowbud大熱」趙亮昭個人簡介
希望可以略盡綿力，帶給香港人歡樂和正面的訊息。香港近年面對不少難關，港人內心難免感到哀愁，所以希望透過參加《福祿壽訓練學院》，將正面和歡樂的訊息透過大氣電波散播出去。
「Lowbud大熱」趙亮昭表演履歷
宗旨是以獨有的表演藝術，帶給觀眾新鮮感和驚喜。
「Lowbud大熱」趙亮昭曾獲奬項及特別個人經歷
現時職業為安全工程師，主要負責製定工程的安全施工方案，監督施工隊的安全工作程序，組織安全架構及會議。
「Lowbud大熱」趙亮昭表演片段
更多詳情 ： 福祿壽訓練學院｜24位學員名單完整檔案懶人包
【福祿壽訓練學院】Professor Fuk「阮兆祥隊」8位成員名單懶人包：
【福祿壽訓練學院】Professor Luk 「王祖藍隊」8位成員名單懶人包：
圖片來源：TVB