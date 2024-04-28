「Lowbud大熱」趙亮昭｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

參與「福祿壽訓練學院」節目的「Lowbud大熱」，本名趙亮昭，37歲，現為安全工程師，所屬分組為「Professor Luk 王祖藍隊」。專長未詳。但他致力於透過表演帶給觀眾新鮮感和驚喜，希望透過節目將正面和歡樂的訊息傳遞給香港人。

