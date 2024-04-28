趙亮昭

「Lowbud大熱」趙亮昭｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

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參與「福祿壽訓練學院」節目的「Lowbud大熱」，本名趙亮昭，37歲，現為安全工程師，所屬分組為「Professor Luk 王祖藍隊」。專長未詳。但他致力於透過表演帶給觀眾新鮮感和驚喜，希望透過節目將正面和歡樂的訊息傳遞給香港人。

「Lowbud大熱」趙亮昭個人資料一覽

  • 分組: Professor Luk 王祖藍隊
  • 代號: 「Lowbud大熱」
  • 姓名: 趙亮昭
  • 年齡: 37
  • 職業: 安全工程師
  • 專長: 不詳
  • 學歷: 香港理工大學及英國華威大學工程商業管理

「Lowbud大熱」趙亮昭個人簡介

希望可以略盡綿力，帶給香港人歡樂和正面的訊息。香港近年面對不少難關，港人內心難免感到哀愁，所以希望透過參加《福祿壽訓練學院》，將正面和歡樂的訊息透過大氣電波散播出去。

「Lowbud大熱」趙亮昭表演履歷

宗旨是以獨有的表演藝術，帶給觀眾新鮮感和驚喜。

「Lowbud大熱」趙亮昭曾獲奬項及特別個人經歷

現時職業為安全工程師，主要負責製定工程的安全施工方案，監督施工隊的安全工作程序，組織安全架構及會議。

「Lowbud大熱」趙亮昭表演片段

更多詳情 ： 福祿壽訓練學院｜24位學員名單完整檔案懶人包

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【福祿壽訓練學院】Professor Luk 「王祖藍隊」8位成員名單懶人包：

Professor Luk 王祖藍隊最終成員
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【福祿壽訓練學院】Professor Sau 「李思捷隊」8位成員名單員懶人包：

Professor Sau 李思捷隊最終成員
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圖片來源：TVB

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