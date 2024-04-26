「光B女」關嘉敏｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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「福祿壽訓練學院」節目中，代號「光B女」的關嘉敏是Professor Sau 李思捷隊的成員。29歲的她，目前是TVB藝人，專長於聲音模仿，擅長模仿多位知名歌手如鄧紫棋、徐小鳳等。關嘉敏的個人簡介透露她從小活躍於多種課外活動，並擁有豐富的舞蹈和表演經驗。她的表演履歷不僅包括模仿，還包括跳舞、唱歌等多元藝術形式。此外，她曾獲得多項舞蹈和藝術體操獎項，展現她在藝術領域的全面才能。
「光B女」關嘉敏個人資料一覽
- 分組：Professor Sau 李思捷隊成員
- 代號：「光B女」
- 姓名：關嘉敏
- 年齡：29
- 職業：TVB藝人
- 專長：聲音模仿
- 學歷：High diploma at Advertising and brand management
「光B女」關嘉敏個人簡介
「自細就已經好好動，坐唔定。細細個就開始玩好多課外活動，五歲開始跳中國舞，之後玩體操、游水、色士風，大個就開始打功夫、玩兵器、打拳、打關斗、打鼓同射箭，依家仲學埋紫微斗數。我好鍾意學嘢，因為我實在太貪玩，個個都覺得我有過度活躍症，其實我只係想令自己裝備多啲，有機會嘅時候我就可以好好咁握實。希望我可以活到老，學到老，同埋~~~玩到老，好似尹光咁。」
「光B女」關嘉敏表演履歷
可模仿鄧紫棋、徐小鳳、梅艷芳、尹光。
其他專長：跳舞、唱歌、rap 、打功夫、打鼓、色士風、紫微斗數
「光B女」關嘉敏曾獲奬項及特別個人經歷
- 舞蹈証書
- 中國舞教師
- 北京舞蹈學院中國舞等級考試獲優等成績
- 藝術體操金章、銀章及銅章
- 《盛舞者》7強
- 《明星運動會》女子拳擊冠軍
- 《MaryKay 百變美人季》冠軍
「光B女」關嘉敏表演片段
圖片來源：TVB