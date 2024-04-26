「光B女」關嘉敏｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

「福祿壽訓練學院」節目中，代號「光B女」的關嘉敏是Professor Sau 李思捷隊的成員。29歲的她，目前是TVB藝人，專長於聲音模仿，擅長模仿多位知名歌手如鄧紫棋、徐小鳳等。關嘉敏的個人簡介透露她從小活躍於多種課外活動，並擁有豐富的舞蹈和表演經驗。她的表演履歷不僅包括模仿，還包括跳舞、唱歌等多元藝術形式。此外，她曾獲得多項舞蹈和藝術體操獎項，展現她在藝術領域的全面才能。

