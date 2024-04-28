我愛林峰 郭浩皇

「我愛林峯」郭浩皇｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

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在「福祿壽訓練學院」節目中，代號「我愛林峯」的郭浩皇是Professor Sau 李思捷隊的一員。36歲的他是TVB藝人，專長於聲音模仿及扮嘢系，能夠模仿林峯、黎明等多位藝人。郭浩皇於加拿大長大，他的藝術旅程始於對TVB節目的熱愛。2012年，他選擇回港發展，並在多個歌唱比賽中獲獎。他的表演履歷豐富，不僅包括模仿，還有歌曲創作和演唱。郭浩皇的個人故事反映了他對藝術的熱情以及追夢的堅持，他的多才多藝使他在「福祿壽訓練學院」中獲得了獨特的地位。

福祿壽訓練學院「我愛林峯」郭浩皇個人資料一覽

  • 分組：Professor Sau 李思捷隊成員
  • 代號：「我愛林峯」
  • 姓名：郭浩皇
  • 年齡：36
  • 職業：TVB藝人
  • 專長：聲音模仿／扮嘢系
  • 學歷：加拿大溫哥華西門菲莎大學 Simon Fraser University,Bachelor of Fine Arts, Music
    Douglas College (2011) 聲音工程師課程
    New York Film Academy at Harvard University (2011) 演藝課程

「我愛林峯」郭浩皇個人簡介

於加拿大長大的Alex，都樣亦是看著TVB節目長大。2012年自己一個回港發展，並因追夢經歷過「冇租交冇糧出冇錢食飯」的日子，雖然艱辛，但Alex從未因而後悔：「趁我還有一點青春，依然想繼續拼命嘗試各種可能性。因為太喜歡音樂太喜歡演戲 唔想畀自己就咁就中途放棄。」

「我愛林峯」郭浩皇表演履歷

  • 可模仿林峯、黎明、林盛斌、王祖藍在《老表》系列中的蔡芯角色
  • 其他專長：唱歌、歌曲創作、色士風、keyboard、結他、打鼓、跳Hip Hop style

「我愛林峯」郭浩皇曾獲奬項及特別個人經歷

  • 安泰國際「起新SING」歌唱比賽冠軍（2015）
  • 廣州電視台《恒大偶像》（2013）

「我愛林峯」郭浩皇表演片段

更多詳情 ： 福祿壽訓練學院｜24位學員名單完整檔案懶人包

【福祿壽訓練學院】Professor Fuk「阮兆祥隊」8位成員名單懶人包：

Professor Fuk阮兆祥隊最終成員
學員代號 原名 背景
1 一人Avantgardey 黃建東 TVB藝人
2 臨時郭富城 彭建豪 廣州藝人
3 堆填區小龍女 趙頌宜 聲夢2學員
4 中女西面 伍韻婷 落選港姐
5 扮聲勁過李思捷 林樂熙 理大學生
6 深井張國榮 莫家淦 TVB藝人
7 廣州暴龍哥 陶大衛 抖音藝人
8 古巨軒 周百恩 TVB藝人

【福祿壽訓練學院】Professor Luk 「王祖藍隊」8位成員名單懶人包：

Professor Luk 王祖藍隊最終成員
學員代號 原名 背景
1 人肉變聲器 湯卓堅 內地藝人
2 選美冠軍 麥嘉欣 前微辣藝人
3 新會華Dee 陳柏曦 抖音藝人
4 老翻林峯 鄭詠謙 TVB藝人
5 Lowbud大熱 趙亮昭 特約演員
6 女版金剛/還珠攻略 王玲 杭州藝人
7 買一送一 吳兆麟 TVB藝人
8 買一送一 劉倬昕 TVB藝人

【福祿壽訓練學院】Professor Sau 「李思捷隊」8位成員名單員懶人包：

Professor Sau 李思捷隊最終成員
學員代號 原名 背景
1 HK Mr. Bean 黃潤成 TVB藝人
2 大灣區梅姐 林妍 內地藝人
3 許志家駒 馮彥中 歌手
4 我愛林峯 郭浩皇 TVB藝人
5 大坑小G 葉泓聲 TVB藝人
6 行走的CD機 梁山山 內地藝人
7 元朗劉華 蔡景行 TVB藝人
8 光B女 關嘉敏 TVB藝人

圖片來源：TVB資料或影片來源：福祿壽訓練學院｜24位學員名單完整檔案懶人包！3大分組淘汰賽制揭曉

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