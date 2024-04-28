「我愛林峯」郭浩皇｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷
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在「福祿壽訓練學院」節目中，代號「我愛林峯」的郭浩皇是Professor Sau 李思捷隊的一員。36歲的他是TVB藝人，專長於聲音模仿及扮嘢系，能夠模仿林峯、黎明等多位藝人。郭浩皇於加拿大長大，他的藝術旅程始於對TVB節目的熱愛。2012年，他選擇回港發展，並在多個歌唱比賽中獲獎。他的表演履歷豐富，不僅包括模仿，還有歌曲創作和演唱。郭浩皇的個人故事反映了他對藝術的熱情以及追夢的堅持，他的多才多藝使他在「福祿壽訓練學院」中獲得了獨特的地位。
福祿壽訓練學院「我愛林峯」郭浩皇個人資料一覽
- 分組：Professor Sau 李思捷隊成員
- 代號：「我愛林峯」
- 姓名：郭浩皇
- 年齡：36
- 職業：TVB藝人
- 專長：聲音模仿／扮嘢系
- 學歷：加拿大溫哥華西門菲莎大學 Simon Fraser University,Bachelor of Fine Arts, Music
Douglas College (2011) 聲音工程師課程
New York Film Academy at Harvard University (2011) 演藝課程
「我愛林峯」郭浩皇個人簡介
於加拿大長大的Alex，都樣亦是看著TVB節目長大。2012年自己一個回港發展，並因追夢經歷過「冇租交冇糧出冇錢食飯」的日子，雖然艱辛，但Alex從未因而後悔：「趁我還有一點青春，依然想繼續拼命嘗試各種可能性。因為太喜歡音樂太喜歡演戲 唔想畀自己就咁就中途放棄。」
「我愛林峯」郭浩皇表演履歷
- 可模仿林峯、黎明、林盛斌、王祖藍在《老表》系列中的蔡芯角色
- 其他專長：唱歌、歌曲創作、色士風、keyboard、結他、打鼓、跳Hip Hop style
「我愛林峯」郭浩皇曾獲奬項及特別個人經歷
- 安泰國際「起新SING」歌唱比賽冠軍（2015）
- 廣州電視台《恒大偶像》（2013）
「我愛林峯」郭浩皇表演片段
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