「我愛林峯」郭浩皇｜福祿壽訓練學院學員介紹、年齡職業及表演履歷

在「福祿壽訓練學院」節目中，代號「我愛林峯」的郭浩皇是Professor Sau 李思捷隊的一員。36歲的他是TVB藝人，專長於聲音模仿及扮嘢系，能夠模仿林峯、黎明等多位藝人。郭浩皇於加拿大長大，他的藝術旅程始於對TVB節目的熱愛。2012年，他選擇回港發展，並在多個歌唱比賽中獲獎。他的表演履歷豐富，不僅包括模仿，還有歌曲創作和演唱。郭浩皇的個人故事反映了他對藝術的熱情以及追夢的堅持，他的多才多藝使他在「福祿壽訓練學院」中獲得了獨特的地位。

